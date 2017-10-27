İKMİB, KKDİK seminerini 400 firmayla gerçekleştirdi

27 Ekim 2017

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri tarafından verilen "Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hk. Yönetmelik" seminerinde, KKDİK yönetmeliğinin sanayicilere getirdiği yükümlülükler ve uygulama takvimi, kimyasal değerlendirme uzmanı, kimyasal kayıt sistemi ve ön-MBDF konuları ihracatçılara anlatıldı.



Bu yönetmeliğin amaçları arasında yer alan, insan sağlığı ve çevrenin yüksek düzeyde korunmasını sağlamak, maddelerin zararlarının değerlendirilmesine yönelik alternatif yöntemleri özendirmek, rekabeti ve yeniliği arttırmak gibi faydaları da beraberinde getireceğini dile getiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz, "Çevre mevzuatlarının uyumlaştırması ve uygulanması zorlu bir süreç olmakla birlikte, uzun vadede kamu sağlığı, çevre ve rekabet açısından getirdiği faydalar daha öne çıkmaktadır" diye konuştu.



İKMİB tarafından düzenlenen seminer, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kimyasallar Yönetimi Dairesi Kimyasalların Kaydı Ve Kontrolü Şube Müdürü Şeref Yılmaz, İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz ve başta kimya sektörü olmak üzere Türkiye’de faaliyet gösteren 400 üye firma ve diğer uzmanların katılımı ile Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleştirildi.

REACH'i uyumlaştıran KKDİK Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan KKDİK Yönetmeliği, 23 Haziran 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı.



Yönetmelik, bir geçiş süresi vermekle birlikte sanayiciler tarafından yılda 1 tonun üzerinde üretilen veya ithal edilen kimyasal hammaddeler için Bakanlıkça kurulan bir sisteme elektronik olarak kayıt yapılmasını gerektiriyor.



Ayrıca Avrupa’da REACH Tüzüğü kapsamında uygulanan tehlikeli kimyasallara yönelik kısıtlamalar, yeni yönetmelikle Türkiye’de de uygulanır hale gelecek. Ayrıca yönetmelik, sanayicilere yüksek önem arz eden bazı kimyasallarla ilgili bilgi verme ve izin yükümlülükleri de getiriyor.



KKDİK, sadece kimyasal üreticisi firmaları değil mamül ve yarı mamül üreten firmaları da etkileyecek.



İKMİB YK Başkanı Akyüz, "Bu ağır yükümlülüklerin altından kalkmak için Bakanlığımızın rehberliğine ve desteğine ihtiyacımız var. Bu çerçevede özelikle yılda 1 ton ve üzeri miktarlarda üretilen ve ithal edilen maddeler kapsamında firmalarımızın sorumluluklarını aktarmak ve yeni yönetmelik kapsamında uygulamaların detaylandırılacağı seminerin firmalarımız için verimli geçmesini diliyoruz" dedi.