İMEAK Başkanı Kıran: Kahraman milletimiz hainleri akamete uğrattı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer KIRAN

O gece Türk halkı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın lider­liğinde demokrasiyi canı paha­sına savundu. 15 Temmuz ge­cesi tüm vatandaşlar destansı bir direniş göstererek yekvücut olup hain girişimin karşısında durmuşlar ve milletin zaferini ilan etmişlerdir.

Ekonomimizi çökertme operasyonu bertaraf edildi

15 Temmuz'da ülkemizin bir­liğini, bütünlüğünü, demokra­simizi hedef alan, aynı zaman­da ekonomimizi çökertmeyi amaçlayan kanlı darbe girişi­mi, bir ibret vesikası olarak ta­rihimizdeki yerini almıştır ve hiçbir zaman unutulmayacak, ilelebet hatırlanacaktır.

Türk iş dünyasının temsilcileri ola­rak hürriyetimize, demokrasi­mize, ülkemizin geleceğine aynı 15 Temmuz'daki kararlılığımız­la sahip çıkmaya devam eder­ken, hiçbir zaman yılgınlığa ve umutsuzluğa kapılmadan, ülke­mizin potansiyeline olan inan­cımızla, yeni Türkiye Yüzyılın­da daha güçlü, daha müreffeh, daha huzurlu bir ülke için bir­lik beraberlik içinde tüm gücü­müzle çalışmaya devam ede­ceğiz. 15 Temmuz'un 8'inci yıl dönümünde, demokrasi müca­delesinde hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Yüce Rabb'im, milletimize bir daha böyle ihanetler ve acılar yaşat­masın.