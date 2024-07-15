İMEAK Başkanı Kıran: Kahraman milletimiz hainleri akamete uğrattı
Terör örgütü FETÖ tarafından 15 Temmuz 2016'da başlatılmak istenen kalkışmanın ilk andan itibaren sokağa dökülen, hayatı pahasına darbecilere geçit vermeyen aziz milletin kahraman direnişi sayesinde sabah güneşin doğuşuyla akamete uğratıldı.
İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer KIRAN
O gece Türk halkı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde demokrasiyi canı pahasına savundu. 15 Temmuz gecesi tüm vatandaşlar destansı bir direniş göstererek yekvücut olup hain girişimin karşısında durmuşlar ve milletin zaferini ilan etmişlerdir.
Ekonomimizi çökertme operasyonu bertaraf edildi
15 Temmuz'da ülkemizin birliğini, bütünlüğünü, demokrasimizi hedef alan, aynı zamanda ekonomimizi çökertmeyi amaçlayan kanlı darbe girişimi, bir ibret vesikası olarak tarihimizdeki yerini almıştır ve hiçbir zaman unutulmayacak, ilelebet hatırlanacaktır.
Türk iş dünyasının temsilcileri olarak hürriyetimize, demokrasimize, ülkemizin geleceğine aynı 15 Temmuz'daki kararlılığımızla sahip çıkmaya devam ederken, hiçbir zaman yılgınlığa ve umutsuzluğa kapılmadan, ülkemizin potansiyeline olan inancımızla, yeni Türkiye Yüzyılında daha güçlü, daha müreffeh, daha huzurlu bir ülke için birlik beraberlik içinde tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz'un 8'inci yıl dönümünde, demokrasi mücadelesinde hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Yüce Rabb'im, milletimize bir daha böyle ihanetler ve acılar yaşatmasın.