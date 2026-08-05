İMSİFED: Dönüşüm kredisi Bursa’yı da kapsamalı

İnşaat Müteahhitleri Sanayicileri ve İş İnsanları Federasyonu (İMSİFED) ile İnşaat Müteahhitleri Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (İMSİAD) Başkanı Şeref Demir, finansman desteğinin 1. derece deprem kuşağında yer alan Bursa’yı da kapsayacak şekilde genişletilmesi çağrısında bulundu.

Kentsel dönüşümün önündeki en önemli engelin finansman olduğunu belirten Demir, mevcut ekonomik koşullarda hak sahiplerinin artan maliyetler nedeniyle dönüşüm projelerine dahil olmakta zorlandığını söyledi. Açıklanan 3 milyon TL’lik kredi desteğinin sahadaki tıkanıklığı giderebilecek önemli bir adım olduğunu ifade eden Demir, desteğin Bursa’da da uygulanmasının bekleyen çok sayıda dönüşüm projesini harekete geçireceğini dile getirdi.

“Bursa öncelikli iller arasında yer almalı”

Bursa’nın aktif fay hatları üzerinde bulunan, yapı stokunun önemli bölümünün yenilenmeye ihtiyaç duyduğu birinci derece deprem bölgesi olduğuna dikkat çeken Demir, kentsel dönüşüm kredi teşviklerinde kentin öncelikli iller arasında değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kentte 1999 yılı öncesinde inşa edilen ve güncel deprem yönetmeliklerine uygun olmayan yaklaşık 600 bin konut bulunduğunu belirten Demir, kredi desteğinin bu yapıların yenilenme sürecine önemli katkı sağlayacağını kaydetti.

“Bursa’nın dönüşümü Türkiye ekonomisi için de kritik”

Bursa’nın yalnızca yüksek deprem riski taşıyan bir kent olmadığını, aynı zamanda Türkiye’nin üretim, sanayi ve ihracat merkezlerinden biri olduğunu ifade eden Demir, olası bir depremin sadece yerel ölçekte değil, ülke ekonomisi açısından da ciddi sonuçlar doğurabileceğini söyledi. Demir, Bursa’da kentsel dönüşümün hızlandırılmasının üretim ve ihracatın sürdürülebilirliği açısından stratejik önem taşıdığını belirtti.

Kentsel dönüşüm kredisinin Bursa’daki vatandaşlar ve projeler için de uygulanmasının bir ayrıcalık değil, acil bir ihtiyaç olduğunu dile getiren Demir, uygun finansman sağlanması halinde sektörün dönüşüm çalışmalarını hızla hayata geçirebilecek kapasiteye sahip olduğunu ifade etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Bursa’nın talebini değerlendireceğine inandıklarını belirten Demir, İMSİFED ve İMSİAD olarak güvenli ve modern yapılaşma hedefi doğrultusunda sürece katkı vermeye hazır olduklarını söyledi.