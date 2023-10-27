İnci Holding emisyonlarını yüzde 61,7 azalttı

Bu yıl 2’ncisi hazırlanan rapora ilişkin değerlendirmede bulunan İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Neşe Gök, “Bu yılki raporumuzda Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi regülatif değerlendirmelere yer verdik. İklim krizi ile birlikte doğa ve insanın karşı karşıya kaldığı iklim sorunlarına karşı, karbon ayak izi ile ilgili aksiyonlar alıyor, su ayak izi ile ilgili farkındalığımızı geliştiriyoruz. Eşit iş, eşit haklar, eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılığın küresel olarak geçerliliğine inanıyor ve bu yöndeki uygulamalarımızı pozitif yönde artırmayı hedefliyoruz.

Gençlerin eğitim ve gelişimlerine katkı sunuyor, kendi geleceklerini tasarlayacak gençlerle ilgili tüm faaliyetlerimiz de iletişim sağlamayı önemli buluyoruz. Tüm bunları ‘çifte önemlilik’ perspektifine göre ‘kurumun etkisi’ ve ‘kuruma etkisi’ açılarından değerlendirdik” dedi.

İnci Holding CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Şafak Ozan ise, “İnci Grubu olarak 2030 yılı için koyduğumuz karbon emisyonumuzu yüzde 50 mutlak azaltım hedefimizle uyumlu olarak, 2022 yılı itibarıyla karbon ayak izimizi yüzde 13, karbon emisyon yoğunluğumuzu ise yüzde 61,7 oranında azalttık. Gelecek için umut dolu bir şekilde ilerlemeye devam ederken, sürdürülebilirlik alanında daha da ilerlemek ve öncü bir rol oynamak için kararlılığımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Karbon emisyonu yüzde 13, atık miktarı yüzde 9 azaldı

Sürdürülebilirlik önceliklerini ‘Yeni Nesiller için Kurumsallaşmaya Yatırım’, ‘Yeni Nesiller için İnsana ve Topluma Yatırım’, ‘Yeni Nesiller için Sorumlu Üretim ve Sorumlu Tüketim’, ‘Yeni Nesiller için İnovasyona Yatırım’ olarak belirleyen İnci Holding, 2022 yılında Toplam Sera Gazı Emisyonunu grup genelinde uyguladığı ve takip ettiği karbon aksiyon planları, global ortaklarıyla ortak politikaları ve üretim tesislerinin sahip olduğu I-Rec yenilenebilir Enerji Sertifikaları doğrultusunda 2021 yılına göre yüzde 13 azalttı. 2022 yılında İnci Grubu’nun geri dönüştürülebilir atık oranı yüzde 78 olarak gerçekleşti. Grubun toplam atık miktarı ise 2021 yılına göre yüzde 9 oranında azaldı.