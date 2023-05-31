İş dünyasının önceliği ekonomi ve istikrar oldu

Adana TBB Başkanı Şahin Bilgiç: İş hayatı önünün açılacağı Türkiye’yi özlüyor

Tüm Türkiye’de demokratik ortamda ve yüksek katılımla yapılan bir seçim yaşadık. 2. turdaki seçimde milletin teveccühüne mazhar olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik ediyorum. İş hayatı, önünün açılacağı, insanların yarınlara umutla bakacağı bir Türkiye’yi özlüyor. Yeni kurulacak hükümetin de başarılı olmasını istiyoruz. Milletimize, ülkemize hayırlı olsun.

Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdullah Olgun: Ülkemizin kalkınması için birlikte çalışma zamanı

Seçim sonuçlarının ülkemize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum. Şimdi, ülkemizin kalkınması ve bölgemizin sorunlarının çözülmesi için birlik ve beraberlik içerisinde daha çok çalışma zamanı. Cumhuriyetimizin 100. yılında gerçekleşecek yapısal reformlar ile uluslararası rekabette ülkemizin daha güçlü olacağı bir dönem olacağına inanıyoruz.

KONTİMDER Başkanı Mehmet Yenikaynak: Konut fiyatlarına çözüm bekliyoruz

Sektördek sorunlar devam ediyor. Maliyet artışlarının dizginlenmesi, inşaat yatırımlarını artıracak destekler yanında konut kredi faizlerinin düşürülmesi önem arz ediyor. Konut arzının yetersizliğinden dolayı yaşanan fiyat ve kira soruna çözüm bekliyoruz. Deprem felaketinin yaralarının sarılması, dayanıklı bina ve kentsel dönüşümün hızlandırılması gerektiğini düşünüyoruz.

Türkiye İMSAD Başkanı Tayfun Küçükoğlu: Gelişimi güçlendirecek reformlar hızlanmalı

Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Meclis’imizin yeni dönemde Türkiye’nin küresel bir aktör olmasına büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Türkiye İMSAD olarak, bu dönemde demokrasi kültürünün kökleşmesi, refah ve huzur ortamının gelişmesi için tüm siyasi aktörler, kurum ve kuruluşlarca azami katkının sağlanmasını temenni ediyoruz.

DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Levent Eski: Ekonomideki temel meselelere odaklanalım

Özel sektör olarak beklentimiz; ekonomideki temel meselelerimize odaklanmak. Ekonomiyi artık temel gündem maddemiz yapmalı; daha fazla üretim, daha fazla istihdam, daha fazla ihracat için gereken noktalara hızlıca neşter vurmalıyız. Önümüzdeki süreçte özellikle enflasyon, kurlardaki görünüm, faizler ve nihayet yapısal reformlar gibi başlıklarda olumlu tablolar görmeyi ümit ediyoruz.

BEKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yıldız: İhracatın önünü açacak adımlar atılmalı

Seçim sonrasında reel sektörün beklentisi ekonominin ilk gündem konusu olarak ele alınması ve gerekli adımların atılmasıdır. İhracatın önünü açacak, piyasaları rahatlatacak adımlar önümüzü açacaktır. Döviz kurlarında ikili fiyatların ortadan kalkması üreticilerin ve ticaret erbaplarının elini güçlendirecektir. İş dünyası için bu sorunların bir an önce çözülmesi temennimiz.

NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez: 'Ekonomiyi nasıl kurtarırız' diye düşünmeli

Seçimler bitti, gerçekten çok zor günler yaşayan Türk ekonomisi herkesin öncelikli konusu olmalı. Artık biz bu ekonomiyi nasıl kurtarırız, para politikasında nasıl bir rahatlama yaratılır diye düşünmemiz lazım. Çünkü bankalar kredi vermiyor, piyasa çok sıkıştı. İş dünyası olarak bundan sonra ekonominin öncelikli konu olmasını bekliyoruz.

EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer: Seçim sürecinden hızlıca sıyrılmalıyız

Aylardır süren seçim gündeminden hızlıca sıyrılarak başta ekonomik problemler olmak üzere ülkemizin süregelen sıkıntılarına odaklanmak gerekiyor. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken, iş dünyası olarak Atatürk’ün Muasır Medeniyet hedefi doğrultusunda çalışmaya devam ediyor olacağız.

Adana Hacı Sabancı OSB Başkanı Bekir Sütçü: Yeni dönemde önceliğimiz ekonomi

Seçimler demokratik bir olgunluk içinde gerçekleşmiştir. Yeni seçilen milletvekilleri ile Cumhurbaşkanımızı tebrik ediyoruz. Ülkemizin gelişmesi, ihracatın ve istihdamın artırılması için adımların atılmasını bekliyoruz. Sanayi olarak birinci önceliğimiz ekonomi. Bir an önce Bakanlar Kurulu açıklanmalıdır, seçim dönemi bitmiş, artık icraat dönemi başlamıştır.

İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin: Ekonomi odaklı bir çalışma bekliyoruz

Ekonomimizin durumu ciddi sorunlar barındırıyor. Yüksek enflasyon, düşük faiz, baskılanan döviz kuruna endeksli büyüme politikası devam ettirilecekse bunun enstrümanlarının hızlıca açıklanması gerekmektedir. Bu politikayı yürütecek olan kabinenin belirlenmesi, ekonominin başına geçecek olan yeni yönetimin hızlıca açıklanması, ekonomi için elzem bir durumdur.

LASİAD Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca: Kazanan milletimiz ve güçlü Türkiye oldu

Türkiye demokrasisini kökleştirecek bir olgunlukla Cumhurbaşkanı seçimini gerçekleştirdi. Seçimlerin huzur içinde gerçekleşmesi büyük bir kazanç. Demokratik bir ortamda, Türk halkı’nın iradesiyle yeniden seçilen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile ‘durmak yok yola devam’ demiştir. Türkiye Yüzyılı başlamıştır. Kazanan milletimiz, kazanan güçlü Türkiye olmuştur.

ASKON Konya Başkanı Atilla Sinacı: Verilen sözlerin yerine getirilmesi süreci başladı

Seçim gündemi sonrasında, daha fazla yatırım ve ihracat yapmaya, katma değer ve istihdam üretmeye, ülkemiz için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ticari diplomasi faaliyetlerimizle dış ekonomik ilişkilerimizi dünyanın dört bir yanında daha fazla sürdüreceğiz. Bugünden tezi yok seçim atmosferinde vaat edilen sözleri bir bir yerine getirmek için kolların sıvanması gerekmektedir.

ASKON Bursa Şube Başkanı Emre Yıldız: İstikrar ve güven piyasaya hareketlilik sağlar

Yeni Dönemde ülkemiz için yüksek enflasyonun ekonomi gündemimizden çıktığı, yatırımların, üretimin ve ihracatın arttığı bir dönem olmasını diliyorum. İstikrar ve güven ortamının seçimlerin ülke gündeminden çıkması ile tekrar oluşması piyasalara hareketlilik getirecektir. Hep birlikte ülkemizin daha güçlü olması için çalışmaya devam edeceğiz.

IBIA Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güler: Yatırım ortamının iyileştirilmesi öncelik olmalı

Ülke olarak Cumhurbaşkanlığı seçimi ile TBMM 28. dönem milletvekilliği seçimlerini tamamladık. Sonuçların ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz. İş dünyası olarak bundan sonra ekonominin öncelikli konu olmasını bekliyoruz. Belirsizliklerin ortadan kalkması, yatırım ortamının iyileştirilmesi gibi konulara öncelik verilmelidir.

TÜRSAB Genel Başkan Yardımcısı Hasan Eker: Belirsizlikler ortadan kalkmalı

Seçimlerden dolayı biraz durgunluk oluşmuştu, belirsizlikler söz konusuydu. Artık seçimler geride kaldı. Bu seçim sonucunda herkesin seçilen yönetimi desteklemesi ve ekonomide de bir an önce taşların yerine oturmasıyla iş dünyasının önündeki belirsizlik kaldırılmalı. Üretmeye ve istihdamı devam ettirmeye ihtiyacımız var.

BASİFED Yönetim Kur. Başk. Mehmet Ali Kasalı: Evrensel ekonomi politikası uygulanmalı

Ülkemizin ekonomik durumu ortadadır, iş dünyası birçok alanda büyük sorunlar ile boğuşuyor. Kurun durumu, Merkez Bankası’nın rezervlerinin seviyesi ve dış borçlar gibi yakıcı problemlerimiz mevcut. Dolayısıyla seçim atmosferinden hızlıca çıkarak ekonomi yönetiminin belirlenmesi ve iktidarın hızlıca bu alanlara yoğunlaşması gerekmektedir.

GSO Başkanı Adnan Ünverdi: Kaybedecek 1 saniyemiz kalmadı

Pandemi ve devamında yaşadığımız depremin ardından biriken sorunlarımız karşısında bizim kaybedecek 1 saniyemiz kalmamıştır ve 24 saatimiz ekonomi olmalıdır. Gerek küresel ekonomide yaşanan sıkıntılar, gerekse kendi ülkemize özel koşullarımızda aşmamız gereken çok sayıda konu bizi bekliyor.

İZTO Başkanı Mahmut Özgener: Yeni hükümet en kısa sürede kurulmalı

Temel ve net politika tercihlerinin açıklanması, Türkiye’ye yatırım yapmayı düşünen yabancıların, ihtiyaç duydukları istikrar ve güven ortamını güçlendirecektir. Hükümet’in en kısa sürede kurulması, ülkemizin yeniden en önemli gündemi olan ekonomiye yoğunlaşılmasını sağlayacaktır.

BOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Körüstan:

Ülkemize yakışır demokratik olgunlukla gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda milletimizin teveccühüyle gerekli çoğunluğu sağlayarak yeniden seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik eder, görevinde başarılar dileriz.

DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel:

Milletimizin teveccühüyle yeniden seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik ediyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılında daha müreffeh bir Türkiye temennisiyle seçim sonuçları, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.

MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Alparslan Şenocak:

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve MÜSİAD Genel Başkanımız Mahmut Asmalı öncülüğünde, MÜSİAD ailemizin her bir ferdiyle başta Bursa’mız olmak üzere hep birlikte çalışmaya, ülkemiz için hep beraber üretmeye devam edeceğiz.

BALKANTÜRKSİAD Başkanı Fatih Şakir:

İş dünyasının en büyük beklentisi istikrarın sağlanması. Seçimlerin tamamlanması ile belirsizlik ortadan kalkacak, herkes işine bakacaktır. Türkiye’nin önü açık diye düşünüyorum. İnşallah hep birlikte geleceğimize doğru güçlü adımlarla yürüyüşümüze devam edeceğiz

ARSİYAD Yönetim Kurulu Başkanı Erdinç Acar:

Seçimler bitti. Bundan sonra tabii ki işe ve çalışmaya ihtiyacımız var. Önceliğimiz kesinlikle ekonomi olmalı. Çünkü gün sonunda herkesin evine ekmek götürmesi gerekiyor. Bunu birlik ve beraberlik içerisinde el birliğiyle yapmalıyız.

TOSYÖV Bursa Yön. Kurulu Başkanı Yavuz Kazangil:

Seçimler geride kaldı, ekonomi istikrar bekliyor. Ekonomi artık herkesin öncelikli konusu oldu. Enflasyon, kur artışları gibi konular uzun vadeli planlarla hareket ederek kontrol altına alınmalı, sıkıntılar giderilmeli.

Kayapa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Toy:

Türkiye dünyada demokrasi sınavını başarıyla geçti. Seçim öncesi piyasalardaki gerginlik kredilere ulaşamama gibi ekonomiyi daraltan konuların seçim sonrası ilk iş olarak düzelmesini beklemekteyiz