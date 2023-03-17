İşimi Yönetebiliyorum Programı Denizli’de KOBİ'ler ile buluştu

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Visa ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ortaklığında, 30 banka ve e-para kuruluşunun desteğiyle 2019 yılında hayata geçirilen İşimi Yönetebiliyorum Programı, Türkiye’nin dört bir yanında düzenlenen kapsamlı eğitimler ile iş dünyasına ulaşmayı sürdürüyor.

KOBİ’lerin bilgi ve beceri kazanmalarına destek olmak amacıyla düzenlenen programın bu dönemki son etkinliği, Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GESİFED) ev sahipliğinde Denizli’de düzenlendi. Etkinliğe, KOBİ’lerin yanı sıra kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katılım gösterdi.

“Depremler bize işletmelerimizin direncini artırmamız gerektiğini gösterdi”

Konuşmasına, Kahramanmaraş merkezli olan ve 11 ilde ağır yıkıma yol açan depremlerde hayatını kaybedenleri anarak başlayan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve GESİFED Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Mersin, “Bu sarsıcı afet bize, afet ve kriz yönetiminin önemi ile ekonomik aktivitelerin devamlılığı için işletmelerimizin direncinin artırılmasının gerekliliğini bir kez daha gösterdi. Ekonominin ana gücü olan KOBİ’lerin dayanıklılığının artırılması, olası bir afet veya kriz durumunda yaşanabilecek risklerin azaltılması ve sektörlerimizin hızlı toparlanması her zamankinden daha büyük önem taşıyor. Bu sonuç, hızlı ve kolektif bir dizi eylemi, hareketi ve iş birliğini zorunlu kılıyor” dedi.

“KOBİ’lerimizin potansiyeline odaklanarak hedeflere ulaşabiliriz”

TÜRKONFED olarak 2018 yılından bu yana başta deprem olmak üzere işletmelerin kriz ve afetlere karşı hazırlıklı ve dayanıklı olmaları için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Mersin şöyle devam etti; “KOBİ’lerimizin gerek bu zorluklara karşı hazırlıklı olmaları gerekse Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında dijital, yeşil ve toplumsal dönüşüm süreçlerine uyum sağlamaları için kapsayıcı iş birlikleri ile değer odaklı çalışıyoruz. İşimi Yönetebiliyorum Programı da bu dönemde ekonomimizin ana dinamosu olan KOBİ’lerimizin yarattığı değeri artırarak dönüşüm yolculuklarına rehberlik ediyor. Bizler, sürdürülebilir kalkınmanın itici gücü olarak gördüğümüz Anadolumuzun ve KOBİ’lerimizin potansiyeline odaklanıldığı takdirde tüm hedeflerin başarılabileceğine inanıyoruz.”

Hakan Urhan: “İşimi Yönetebiliyorum, KOBİ’lerin yeni iş fırsatları yakalamalarını sağlıyor”

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi ve DEGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Urhan ise Denizli’nin ekonomisi hakkında şu bilgileri paylaştı; “Denizli; sanayi, üretim, tarım, turizm sektörlerinin tamamında çeşitlilik gösteren bir sanayi şehri. Türkiye’den ihraç edilen ev tekstili ürünlerinin yüzde 70’i burada üretiliyor. 87 çeşit tarımsal ürün, 83 ülkeye gönderiliyor. Traverten rezervi, jeotermal kaynakları, kültürel mirası ile yalnızca ülkemizin değil dünyanın önde gelen şehirleri arasında yer alıyor. Pamukkale’nin yanı sıra son yıllara yükselişe geçen bir başka sektörümüz de bağ turizmi. Öte yandan 120 firmanın faaliyet gösterdiği teknokentimiz de akademik, ekonomik ve sosyal yapısıyla şehrimize ve ülkemize değer katıyor. İşimi Yönetebiliyorum Programı, KOBİ’lerin bu çeşitlilikte yeni iş fırsatları yakalamaları ve ekonomik güçlerini artırmaları için önemli katkılar sağlıyor.”

Yeni dönem hakkında bilgi verildi

Açılış konuşmalarının ardından TÜRKONFED Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Arda Batu, İşimi Yönetebiliyorum Programı’nın yeni dönem tanıtımını yaptı.

KOBİ’lere afet ve risklere hazırlık eğitimi verildi

Kahramanmaraş merkezli olan 11 ilde ağır yıkıma yol açan depremlerin ardından düzenlenen ilk etkinlikte, KOBİ’lerin afet ve risklere çok yönlü hazırlanmasına yönelik eğitimler verildi. Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Barış, “İşletmelerde Yapısal Olmayan Risklerin Önlenmesi” eğitiminin ardından “İşletmelerin Afet ve Risklere Karşı Hazırlanması” temalı uygulamalı bir eğitim düzenledi. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serhat Yanık ise “İşletmelerde Risklere Karşı Finansal Dayanıklılık” eğitimi verdi.

Etkinlikte ayrıca TÜRKONFED Yeşil Dönüşüm Komisyon Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Onur Ünlü, TÜRKONFED Yeşil Dönüşüm Komisyon Üyesi Sultan Şalgam ve ESCARUS (TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı A.Ş.) Genel Müdürü Dr. Kubilay Kavak’ın katılımıyla “İşletmelerin Yeşil Dönüşümü ve Önemi” paneli düzenlendi.

Dört yılda 4 binin üzerinde KOBİ’ye ulaşıldı

Dört yılı geride bırakan programda bu zamana kadar KOBİ’lerin ihtiyaçları doğrultusunda finans, dijital pazarlama, e-ticaret, yönetim stratejileri ve markalaşma eğitimleri ile 4 binin üzerinde KOBİ’ye ulaşıldı. KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu alanlarda verilen dijitalleşme, koçluk ve mentorluk desteklerinin de yer aldığı programda 315’in üzerinde KOBİ’ye e-ticaret ve e-ihracat altyapısı ile dijital pazarlama danışmanlığı sağlandı. Eğitim içeriklerine son dönemde, uluslararası ticaret ve e-ihracat konuları ile Akbank’ın finansal katkısıyla yeşil dönüşüm teması da eklendi.

Programa katılan ciroları yüzde 66 arttı

İşimi Yönetebiliyorum Programı kapsamında yapılan sosyal etki analizine göre eğitimlere katılan KOBİ’lerinin cirolarında yüzde 66, sosyal medya ve dijital pazarlama araçları kullanımlarında ise yüzde 28 artış görüldü. Yüzde 35’inden fazlası strateji ve iş geliştirme planı yapmaya, yüzde 20’sinden fazlası ise hedef belirleyip bunları takip etmeye başladı. Bu süreçte finans ve dijitalleşme becerilerinde yüzde 18,3, yönetim becerilerinde yüzde 20,2, özgüven ve motivasyonlarında yüzde 19,5, farkındalıklarında ise yüzde 17,4’lük artış kaydedildi.