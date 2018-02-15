İSO ve GE, "sanayinin dijital dönüşümü" için iş birliği yaptı

15 Şubat 2018

İstanbul Sanayi Odası (İSO), 18 bini aşkın üyesinin dönüşümüne katkı sunmak amacıyla, alanında dünyanın en gelişmiş şirketlerinden biri olan GE Dijital ile iş birliği anlaşması imzaladı.

İki kurum arasında yapılan iş birliği; dijitalleşme yolundaki İSO üyesi sanayi firmalarına yeni bir ufuk çizecek, önlerini daha iyi görmelerini sağlayacak. Şirketler, özellikle dijitalleşme yatırımı yaparken ihtiyacı olan adımları zamanında ve kanıtlanmış tecrübelere dayalı olarak atabilecek.

"Dijitalleşme imalat sanayinde tamamen oyun değiştirecek"

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, dijitalleşmenin tüm sektörlerde oyunun kurallarını yeniden yazacak ve imalat sanayinde ise tamamen oyun değiştirici bir rol üstleneceğini belirtti.

Anlaşmanın sanayiciler için önemine dikkati çeken Bahçıvan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Uluslararası coğrafi üretim dinamiklerinin de yeniden şekilleneceği bu dijital çağda, ülke olarak bu değişimi kaçırmamak için ulusal çapta, üretimde dijital dönüşüm stratejisinin, teşvik-destek sistemi, insan kaynakları ve eğitim politikalarını da içerecek şekilde belirlenmesi ve etkin bir şekilde uygulanması gerektiğini düşünüyoruz. Dijitalleşmeyi bir noktada veri ekonomisi olarak da yorumlayabiliriz. Süreçlerinizde anlamlı veriler üretebilmek ve bu verileri hem insan gücünü değerlendirmek hem de makinelerin kullanımı için anlamlandırmak önemli bir yetkinlik olarak karşımıza çıkıyor."

"Sanayinin dijital dönüşümünü desteklemekten gurur duyuyoruz"

William Ruh ise GE'nin büyük bir sanayi şirketi olarak son birkaç yıl içinde inanılmaz bir dijital dönüşüm yaşadığını aktararak, "Varlık yönetiminden üretim süreçlerimize ve çalışanlarımızın çalışma şekillerini dijitalleştirmeye kadar her şeyi gözden geçirdik." bilgisini verdi.

Dünya genelinde sanayi sektörünün dijitalleşmesini desteklemekten gurur duyduklarını belirten Ruh, "Özellikle İSO ile gerçekleştirdiğimiz ortaklığın heyecan verici olduğunu düşünüyoruz. İSO, binlerce şirketi tek bir ortak amaç etrafında topluyor. GE Dijital ise endüstrileri birbiriyle bağlı ve optimize hale getirmek için dijital geleceğe doğru yol almaya yönelik bu ortak amacı destekleyecek niteliğe sahip." değerlendirmesinde bulundu.

Verilen bilgiye göre, İSO ve GE Dijital arasındaki iş birliği anlaşması sonrası öncelikle İSO üyelerinin dijital eksende mevcut konumları belirlenecek. Akabinde gidilmesi gereken noktalar ve bunların firmaya katkıları ortaya konduktan sonra nasıl gidileceğine dair detaylı iş adımları ile teknik adımlar belirlenecek.

Böylece firmalara, dijitalleşme yatırımlarını doğru yönlendirmeleri konusunda ışık tutulacak. Ayrıca İSO bünyesinde bu dönüşüm boyunca üyelere yol gösterecek bir dijital dönüşüm web portalı da geliştirilecek.

Kaynak: AA