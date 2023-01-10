İstanbul PPP Haftası düzenlenecek

Kamu Özel İş Birliği Araştırma Merkezi tarafından, 16-19 Ocak'ta düzenlenecek İstanbul PPP Haftası, 41 ülkeden kamu-özel iş birliği (KÖİ) profesyonellerini bir araya getirecek.

Kamu Özel İş Birliği Araştırma Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve DEİK PPP Komitesi organizasyonuyla bu yıl 7'ncisi düzenlenecek etkinlik, "KÖİ: İnsana, Çevreye, Ekonomiye Yatırım (PPP: Invest in People, Climate, Economy)" temasıyla gerçekleştirilecek.

İstanbul Le Meridien Otel'de düzenlenecek İstanbul PPP Haftası'na 41 ülkeden bürokratlar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, firma yetkilileri, akademisyenler, öğrenciler ve sektör profesyonelleri katılacak.

Etkinlikte, dünyada KÖİ modeli konusundaki son gelişmelere yönelik bilgi paylaşımları yanı sıra eğitimler, atölye çalışmaları ve davetli ülkelere ait proje sunumları gerçekleştirilecek.

"KÖİ modelinde dünyadaki son eğilimler ele alınacak"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Kamu Özel İş Birliği Araştırma Merkezi Başkanı Eyüp Vural Aydın, KÖİ modelinde dünyada son eğilimlerin İstanbul'da ele alınacağını bildirdi.

Aydın, 7 yıldır düzenlenen etkinliğin tüm dünya için alanında referans bir organizasyona dönüştüğünü kaydederek, "Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, İslam Kalkınma Bankası, Asya Kalkınma Bankası, Avrupa Yatırımcılar Birliği, Dünya KÖİ Uzmanları Birliği, Afrika Yatırımcılar Birliği, BM Avrupa Ekonomik Komisyonu ve BM Asya-Pasifik Komisyonu gibi kurumların temsilcileri İstanbul'da olacak." ifadelerini kullandı.

Bu yıl ana temanın, "KÖİ: İnsana, Çevreye, Ekonomiye Yatırım" olarak belirlendiğini kaydeden Aydın, etkinlik süresince, Türkiye'de gerçekleştirilen KÖİ projelerine saha gezileri planlandığını aktardı.

Aydın, "Program boyunca pandeminin KÖİ projelerine etkisi, projelerin geleceği, altyapı yatırımlarının nasıl geliştirileceği ve çokuluslu kalkınma bankalarının rolü detaylıca ele alınacak. Ayrıca, konuk kamu idarecileri, altyapı yatırımı konusunda tecrübe sahibi şirketlerle tanışma imkanı bulabilecek ve Türkiye'nin başarılı projeleri de kendi sunumlarını 41 ülke temsilcisi ile paylaşacak." açıklamasında bulundu.