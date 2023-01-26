İşte 2023 ambalaj tasarım trendleri

Ambalajın icadından bu yana depozito sistemleri aktif olarak kullanıyor. Hem isteğe bağlı hem de politikalar yoluyla zorunlu tutulan depozitolar, yeniden kullanım ekonomisini hızlandırsa da küresel ölçekte her yıl 400 milyon plastik atık üretiliyor.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın verilerine göre, küresel çapta her yıl 400 milyon plastik atık üretiliyor. Üretilen tüm plastiklerin yaklaşık yüzde 36’sı tek kullanımlık yiyecek ve içecek kapları da olmak üzere ambalajlardan oluşuyor. Oysaki şimdiye kadar dünya çapında üretilen yedi milyar ton plastik atığın yalnızca yüzde 10’undan daha azı geri dönüştürüldü.

Doğaya ve döngüsel ekonomiye fayda sağlıyor

İçecek endüstrisi başta olmak üzere birçok farklı sektörde kullanılan depozito sistemleri, geri dönüşümü teşvik etmek ve hızlandırmak için oldukça etkili görünüyor.

Ambalaj endüstrisine, doğaya ve döngüsel ekonomiye önemli faydaları olduğunu vurgulayan Tasarist Yaratıcı Direktörü Musa Çelik, “Kapsamlı faydalarından küresel çapta yararlanabilmek için uygulanabilir endüstrilerde ambalajların en azından belirli bir yüzdesinin yeniden doldurulabilir ve ikincil kullanıma müsait şekilde tasarlanması gerekiyor” vurgusu yapıyor.

Birçok sektörde sıkça kullanılıyor

Geri dönüşümü ödüllendiren sistemler kazandırıyor Kapalı döngü bir sistemde birden çok kez dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen ambalajlar tasarlanabiliyor.

Dolayısıyla ambalaj, döngüsel bir ekonomide temel rol oynuyor. Depozito sistemleri, yeniden doldurulabilir cam şişelerde süt, yoğurt satan yerel üreticilerden, tekrar kullanılabilir bardaklar kiralayan kahvecilere kadar birçok sektörde sıkça kullanılıyor.

Yerel ekonomide kalkınma fırsatları oluşturuyor

İade ya da depozito sistemleri, tüketici ambalajı getirdiğinde nakit olarak geri dönebilir ya da duygusal olarak çevreye fayda bilinciyle tatmin de sağlayabilir. Tüketiciyi maddi ve manevi kazancı dolayısıyla teşvik etmesiyle döngüsel ekonomiye sağladığı faydaların yanı sıra çöp ve plastik kirliliğinin önlenmesi, kaynak ayırma imkanı sayesinde temiz malzeme akışı oluşturma ve yerel ekonomide kalkınma fırsatları oluşturma gibi farklı birçok fayda da sağlıyor.

Tüketici odaklı geri dönüşüm 2023’ün de trendleri arasında Daha yaşanabilir bir çevreye duyarlılığı gittikçe artan tüketici kitlesi için geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir ambalajlar 2023 trendlerinde de kendini gösteriyor.

Tüketici üzerinde tutan yöntemlere başvuruyor

Ortak bir faydaya hizmet eden ürünlere ilginin yükselişte olduğunu gözlemleyen markalar, ürün ambalajlarını tasarlarken tüketiciyi de bilgilendiren ve odağı tüketici üzerinde tutan yöntemlere başvuruyor. Yeniden doldurulabilir ve depozitolu ambalajlar da bu trende hizmet ediyor.

Doğru tasarlanan ambalajların onlarca kez yeniden kullanılabildiğini vurgulayan Musa Çelik, “Depozitolu ve ikincil kullanım imkanı sağlayan ambalajlar tasarlamak, birçok doğal kaynağın kullanımını ciddi oranda azaltma imkanı veriyor.

Fayda sağlayabilecek neleri değiştirebileceğimize bakmalıyız

Gezegen için orta bir fayda sağlamak marka sadakatini pekala artıracak ve yakın ilişkiler geliştirilmesine olanak tanıyacaktır. Yine de işimizi yaparken tüketicinin doğaya duyarlılığının farkındalığıyla yalnızca satış odaklı değil, hepimizin geleceği için fayda sağlayabilecek neleri değiştirebileceğimize bakmalıyız” diye konuşuyor.

2023 ambalaj tasarım trendleri

Tüketicilerin satın alma kararlarına önemli ölçüde yön veren ambalaj tasarımlarını yeni yılda parlak bir gelecek bekliyor. Musa Çelik, Pentawards’ın 2023 ambalaj tasarımı trend öngörülerini de değerlendirdi.

Teneke kutuların yükselişi:

Konserve ambalajların gıda ve içecek sektöründeki kategoriler için giderek daha fazla popüler hale gelmesi bekleniyor. Önceki yıllarda da görüldüğü üzere geleneksel ambalajlara yönelik yeni ve farklılaşan yaklaşımların devam ettiği görülüyor.

Tüketiciyi bilgilendiren sürdürülebilir ambalajlar:

Markalar ve tasarımcılar, ambalajın etkilerini azaltmanın yollarını arıyor. Bu yolda geri dönüştürülebilir ambalajlara yöneliyorlar ancak tüketicilerin de bu ambalajları nasıl dönüştüreceğini bilmesi gerekiyor.

Aşırı cesur görseller:

Markaların bugün yalnızca raflarda değil, dijital mağazalarda, internette ve sosyal medyada kendini göstermesi gerekiyor. Bunun sonucunda da benzersiz grafikler, cesur renkler, yazı fontları ve semboller görülüyor.

Erişilebilir ve kapsayıcı tasarım:

Erişilebilirlik ve kapsayıcılık anlayışı ambalaj tasarımı için de gelişmeyi sürdürüyor. Toplumsal tabuları yıkan, dezavantajlı grupları da odağına alan ve ambalajlarını herkesin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlayan markalar dikkat çekiyor.

Dokunsal detaylar:

Nöropazarlama araştırmaları, dokunun duyusal deneyimi etkileyebildiğini, bu sayede de yüksek kalite, değer ve ayrıcalık hislerini dolaylı da olsa harekete geçirdiğini ortaya koyuyor. Markalar, dokulu ambalajlarla tüketicinin ilgisini yüksek tutmaya çalışıyor.

Ambalaj diyeti:

Geri dönüşüm, karbon ayak izini azaltma çabası, atık ve nakliye tasarrufu gibi global sorunları odağına alan markalar ambalajın çekiciliğini ve dolaylı faydasını artırırken ambalajı en aza indirgiyor.

Karalama ambalajlar:

Elle çizilmiş illüstrasyonlar ve el yazısı notlar içeren ambalajların hızla yükselişe geçeceği öngörülüyor. Çocukluktan beri herkesin hayatında olan karalamalar, ambalaj tasarımlarına oldukça evrensel ve insani bir hava katıyor.