İTB'de 17 yıllık Kestelli dönemi sona eriyor

Yaklaşık 35 yıllık İTB kariyerini kendi is­teğiyle noktalama kararı aldığını belirten Kestelli, 17 yılı aşkın süredir yürüttüğü yönetim kurulu başkanlığı görevini yeni dönemde devredeceğini söyledi.

1992 yılında meslek komitesi üyeli­ğiyle başlayan görev sürecinin yönetim kurulu üyeliği, başkan yardımcılığı ve 2009'dan bu yana sürdürdüğü başkanlık­la devam ettiğini hatırlatan Kestelli, bu süreçte Türkiye'nin ilk kadın ticaret bor­sası yönetim kurulu başkanı olarak gö­rev yaptığını ifade etti.

Görev süresince ürün ihtisas borsacılığı, lisanslı depocu­luk, dijitalleşme, sürdürülebilir tarım, tarım teknolojileri, iklim değişikliğiyle mücadele, coğrafi işaretler ve katma de­ğerli üretim başta olmak üzere birçok pro­jeyi hayata geçirdiklerini belirten Kes­telli, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi olarak da tarım sektörünün ve iş dünyasının beklentile­rini ilgili platformlara taşıdığını söyledi.

Görevini gönül rahatlığıyla devretmeye hazır olduğunu ifade eden Kestelli, bun­dan sonraki süreçte de herhangi bir ma­kam ya da unvana bağlı olmadan bilgi ve deneyimiyle İzmir'e ve tarım sektörüne katkı sunmayı sürdüreceğini kaydetti.