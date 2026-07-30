İTB'de 17 yıllık Kestelli dönemi sona eriyor
İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, temmuz ayı meclis toplantısında yeni dönemde yeniden aday olmayacağını açıkladı.
Yaklaşık 35 yıllık İTB kariyerini kendi isteğiyle noktalama kararı aldığını belirten Kestelli, 17 yılı aşkın süredir yürüttüğü yönetim kurulu başkanlığı görevini yeni dönemde devredeceğini söyledi.
1992 yılında meslek komitesi üyeliğiyle başlayan görev sürecinin yönetim kurulu üyeliği, başkan yardımcılığı ve 2009'dan bu yana sürdürdüğü başkanlıkla devam ettiğini hatırlatan Kestelli, bu süreçte Türkiye'nin ilk kadın ticaret borsası yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptığını ifade etti.
Görev süresince ürün ihtisas borsacılığı, lisanslı depoculuk, dijitalleşme, sürdürülebilir tarım, tarım teknolojileri, iklim değişikliğiyle mücadele, coğrafi işaretler ve katma değerli üretim başta olmak üzere birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Kestelli, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi olarak da tarım sektörünün ve iş dünyasının beklentilerini ilgili platformlara taşıdığını söyledi.
Görevini gönül rahatlığıyla devretmeye hazır olduğunu ifade eden Kestelli, bundan sonraki süreçte de herhangi bir makam ya da unvana bağlı olmadan bilgi ve deneyimiyle İzmir'e ve tarım sektörüne katkı sunmayı sürdüreceğini kaydetti.