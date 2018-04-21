İTHİB’in yeni başkanı Ahmet Öksüz

21 Nisan 2018

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği’nin (İTHİB) yeni yönetim kurulu dün yapılan seçimli genel kurulla belirlendi.

Dış Ticaret Kompleksi’nde yapılan ve tek liste ile gidilen seçimde birliğin yeni Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz oldu.

İTHİB’in 4 yıl boyunca Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürütecek olan Öksüz, halen Kipaş Holding Başkanvekilliği görevini sürdürüyor. İTHİB’in bir önceki dönem başkanlığını yapan İsmail Gülle ise yeni dönemde başkan yardımcılığı görevini yürütecek.

Yeni yönetim kurulunda şu şirketler yer alacak:

Kipaş Pazarlama ve Ticaret AŞ., Gülle Entegre Teks. İşlet. Emlak, Danışm. San ve Tic. AŞ, Hassan Teks. San ve Tic. AŞ, BTD Tekstil San. Tic. AŞ, Ankara Teks. Paz. San. ve Tic. AŞ, Zorlu Teks Tekstil Tic. ve San. AŞ, Migiboy Teks. San. ve Tic. AŞ, Diktaş Dikiş İplik San. Tic. AŞ, Tepar Teks. San ve Tic. AŞ, Aydın Tekstil Tic. ve Paz. AŞ, Kordsa Teknik Tekstil AŞ.

2018 ihracat hedefi 12 milyar dolar

Genel Kurulun açılış konuşmasını yapan İsmail Gülle, görev yaptıkları süre boyunca sektörün sorularına çare ürettiklerini söyledi Gülle, “Başkanlığı bırakmam sizi bırakacağım anlamına gelmez. Bundan sonra da sektörün bir neferi olarak çalışmalarımı sürdüreceğim” dedi. Geçen yıl sektörün 10 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini, bu yılki hedefin ise 12 milyar dolar olduğunu ifade eden Gülle, “Biz ülkemize, iş insanlarımızın dinamizmine inanıyoruz. Hedef koyacağız ve sonuna kadar çalışacağız” şeklinde konuştu.

Öksüz: Hedefimiz ortak sorunlara ortak çözüm

Daha sonra söz alan Ahmet Öksüz ise, 20 yıldır ihracatçı birliklerinde görev aldığını söyledi. Türkiye’nin en dinamik sektöründe çalıştıklarını aktaran Öksüz, en fazla dış ticaret fazlası veren sektörlerin başında geldiklerini kaydetti. Öksüz, “Amacımız işbirliğini artırarak sorunları istişare ile çözmek. Ortak sorunlara ortak çözümler üretmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.