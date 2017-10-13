İTO: Al fikrini gel, fikrin iş yapsın

13 Ekim 2017

'Al fikrini gel, fikrin iş yapsın' diyerek girişimcileri bünyesinde ağırlayan İstanbul Ticaret Odası İTO Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) ile Türkiye'nin yeni think-tank kuruluşu İstanbul Düşünce Akademisi (İDA), çeşitli projelerle faaliyetlerine başladı.



Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi, yeni iş fikirlerinin ticarileşmesi ve ticarileştikten sonra büyümesi süreçlerinde, girişimcilik ve inovasyon üzerine her türlü desteği verecek.



Girişimcilere seslenen BTM, üye girişimcilerine 7/24 ofis kullanımı, eğitimler, seminerler, söyleşiler, mentorlükler, yatırımcı buluşmaları, birebir danışmanlıklar, çalışma atölyeleri, eşleştirme faaliyetleri, bilirkişi imkanları gibi destekleri, iki aylık hızlandırma kampları ile sunacak.



'Bilgi güçtür' sloganıyla yola çıkan İstanbul Düşünce Akademisi ise sektörel araştırmalarıyla sadece iş dünyasına değil, ekonominin tüm aktörlerine yol gösterecek çalışmalar yürütecek. İDA'da iki yılda 20'den fazla sektörün incelenmesi hedefleniyor.



İTO ve Bilgiyi Ticarileştirme ve Araştırma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar, merkeze sunulacak fikirlerin bir buluş olmasına da gerek olmadığını, üretim süreciyle ilgili bir yenilik, ticari uygulamalarda artı değer oluşturacak bir adım ya da iş geliştirme noktasında bir fikir de olabileceğini söyledi.



Başkan Çağlar, "Eminönü'ndeki binamız henüz inşaat halinde, ancak 38 girişimcimiz çalışmalarını 7/24 burada sürdürüyor. Onların da dışında yaklaşık 100 girişimcimiz BTM faaliyetlerinden istifade ediyor. İnşaatın tamamlanmasıyla, ilk etapta 150-200 girişim ve yaklaşık bin girişimcinin BTM çatısı altında yer almasını planlıyoruz. Ben buradan yüz milyonlarca dolar değerinde şirketler çıkacağına inanıyorum" diye konuştu.



Bugüne kadar girişimci ve yatırımcıları BTM sahne etkinliklerinde buluşturduklarını kaydeden Çağlar, 26 ayrı ekibin yatırımcı karşısına çıkarak projelerini sunduğunu kaydetti.



İTO Başkanı İbrahim Çağlar şunları söyledi:



"Odamızdaki 81 meslek komitesinden bilirkişiler bu projelerin sektörel sürdürülebilirlikleri konusunda görüş verdi. Şimdi bu ekiplerin birebir yatırımcı eşleştirmelerini yapıyoruz. Daha bu süreç içindeyken parlayan fikirler var. Mesela oyun yazılımı geliştiren bir ekibimiz 8 milyon indirme rakamıyla 100 bin TL'yi aşkın ciroya, tek bir oyun ile ulaştı. Bir başka ekibimiz sanal gerçeklik uygulamasını inşaat sektörü ile birleştirerek inşaat sektörüne yeni bir soluk getirdi. Satış rakamları şimdiden 50 bini geçti. Başka bir proje de ihracat değeri yüksek tarım ürünlerinin gümrük sürecinde raf ömrünü uzatan doğal koruyucu geliştirilmesi. Projenin şimdiden yatırımcı adayları mevcut. Tüm bunlar, yerli yabancı uzmanların katılımıyla BTM çatısı altında değerlendirmeye alınıyor."