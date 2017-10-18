İTO başkanlığına 2'nci plastikçi aday

18 Ekim 2017

Sercan AKINCI

İSTANBUL - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı oda ve borsalarda seçimler nisana ertelenmiş olsa da adaylar açıklanmaya devam ediyor. İstanbul Ticaret Odası (İTO) başkanlığına aday olacağı öğrenilen yeni isim Rosti Tebplast Plastik Ambalaj'ın sahibi Abdullah Teber.

Geçitiğim haftalarda yine gazetemizde yer alan bir haber ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) İTO seçimlerinde destekleyeceği adayın İTO'nun mevcut meclis başkanı Şekib Avdagiç olacağını duyurmuştuk. Şimdi de yine Avdagiç gibi plastik sektöründe faaliyet gösteren Tebplast'ın sahibi Abdullah Teber'in İTO başkanlığına aday olacağı bilgisine ulaştık. Hatırlanacağı üzere Abdullah Teber, 2013 yılında İbrahim Çağlar'a karşı İTO başkanlığına aday olacağını açıklamış fakat komite seçimlerinde meclise girmeyi başaramamıştı. Şimdi ise Avdagiç karşısında Teber'in aday olması farklı bir durumu da beraberinde getirecek. Her iki isim de öncelikle 68 no'lu plastik kauçuk gurubunun komite seçimlerinde karşı karşıya gelecekler. Başka bir ismin İTO başkanlığına aday olmaması halinde ise 68 no'lu grubun komite seçimleri aynı zamanda İTO'nun yeni başkanını belirleyebilir.

Kulislerde 4 kişinin adı konuşuluyor

İTO Başkanlığı için kulislerde başka isimler de konuşuluyor. MÜSİAD'ın yeni yönetiminin seçilmesinin ardından yapılan İTO başkanlığı için temayül yoklaması yapmıştı. Temayül yoklamasında üyelerine "İTO'da kimi başkan görmek istersiniz?" diye sormuştu. Yoklamada İTO Başkan Yardımcısı Dursun Topçu, İTO Meclis Başkanı Şekib Avdagiç ve İsrafil Kuralay'ın isimleri ön plana çıkmıştı. Daha sonrasında ise yapılan istişareler sonucunda MÜSİAD'ın aday olarak Şekib Avdagiç'i belirlediğini duyurmuştuk.

Kulislerde ismi geçen bir başka isim ise İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz. İSTİB Başkanı Kopuz DÜNYA'ya yaptığı bir açıklamada "Eğer İstanbul iş alemi destek verirse, talep ederse kendilerine hizmet etmek benim için büyük bir şereftir" diyerek aday olabileceğinin sinyalini vermişti.

Gelecek İTO seçimlerinde de aday olacak olan Abdullah Teber'in bu kez işleri daha sıkı tuttuğu ve komite seçimlerinde sıkıntı yaşamamak için çalıştığı gelen bilgiler arasında.

Öte yandan mevcut İTO Başkanı İbrahim Çağlar ve ekibinin seçimlerde nasıl bir strateji izleyeceği konusunda tam olarak bir açıklama gelmese de İTO Başkan Yardımcısı Gökhan Murat Kalsın'ın "İbrahim Bey aday olmazsa ben olurum" dediği ileri sürülüyor.

Aday olacakların önce komitede seçilmesi gerekiyor

İstanbul Ticaret Odası'ndaki seçimler diğer oda ve borsalar gibi 2 aşamada gerçekleşiyor. Öncelikle komite seçimlerinde meclis üyeleri belirlenirken, burada seçilenler kurum başkanlığına adaylığını koyabiliyorlar.

Yönetim Kurulu da yine bu komite seçimlerinde meclis üyelerinin oylarıyla belirleniyor. Komitede seçimi kazanamayanların adaylıklarını koymaları ise mümkün olmuyor.

Çağlar: Karar verecek olan meclistir



Hatırlanacağı üzere MÜSİAD'ın yaptığı temayül yoklamasının ardından gerçekleştirilen İTO meclis toplantısında İTO Başkanı Çağlar çok sert ifadeler kullanmıştı. Temayül yoklaması sırasında kendisine iftira atanların olduğunu vurgulayan Çağlar, "Bizim anlayışımızda makamlara aday belirlerken kapalı kapılar arkasında iş çevirmek yoktur. İTO Meclis üyeleriyle istişare etmeden adaylığım konusunda bir ifade ağzımdan çıkmamıştır. Çünkü benim sizler adına ne yapacağıma karar verecek olan yine bu meclistir" açıklamasıyla yaklaşan oda seçimlerinin yüksek tansiyonlu geçeceğinin sinyalini vermişti. Çağlar, yine aynı konuşmada, "MÜSİAD'ın temiz, ilkeli, dürüst üyelerinin çirkin bir oyuna çekilmelerine benim gönlüm asla razı olmaz, olamaz. Bu değerli Meclis önünde ifade ediyorum ki, mertlikle gelmeyen hiçbir makam varsın gelmesin" çıkışıyla da MÜSİAD'da yaşanan bir sürece işaret etmişti.