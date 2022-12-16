İTO’nun tek kadın Komite Başkanı Ebru Koralı oldu

Sektörün yakından tanıdığı, yenilikçi ve öncü misyonu ile öne çıkan Ebru Köktürk Koralı, yeni dönemde görev yapacak 81 komite içinde tek kadın başkan ve 273 kişilik meclisin 8 kadın meclis üyesinden biri.

Başkan Ebru Koralı yaptığı açıklamada, 17.Restoran, Yiyecek ve İçecek Komitesi olarak, sektörün problemlerinin çözümüne yönelik aktif bir tutum izleyeceklerini ve karar birliğiyle saptanan konular üzerine yoğunlaşarak gündem oluşturacaklarını söyledi.

Koralı, sözlerine şöyle devam etti: “Elbette, sadece sorun çözen bir komite değil, sektörü geliştiren, büyüten bir sürecin de parçası olacağız. Kentin turizm potansiyeline yakışan iş birlikleri ve kısa süreli eğitimlerle sektörün ihtiyacı olan çalışanların kazanımına önem vereceğiz.” Ebru Koralı, gastronominin, yaratıcı ekonominin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve genç istihdamı konusunda fark yaratan bir sektör olduğunun da altını çizdi.

Yeni dönem kararları

17. Komitenin 15 Aralık günü gerçekleşen toplantısında Müzik yayını yapan işletmelere yapılan denetimlerin yürürlükte olan ‘Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’ kapsamında olması ve ruhsat saatlerinin dikkate alınması gerekliliğine dikkat çekildi. Sektörel sorunların masaya yatırıldığı toplantıda, İstanbul için bir çok yeni projenin de hayata geçirilmesi konuşuldu. Ayrıca,17. Komite tarafından yiyecek içecek ve restoran sektörünün ekonomik gelişimi kadar, kültürel ve sosyolojik gelişimine katkı sağlamayı hedefleyen yeni dönem kararları da alındı.

Ebru Koralı TURYİD (Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği) kurucularından ve yönetim kurulu üyesi. 1995 yılından bu yana İstanbul gastronomi ve eğlence dünyasının yakından tanıdığı bir isim. Hayal Kahvesi Çubuklu, Yalı 77, Sade Gastronomy & Film markaları, yarattığı festival ve etkinliklerle tanınıyor.

Sektörün gelişimine katkı yapan pek çok projede imzası var. Bunlardan en önemlisi Global Gastro Ekonomi Zirvesi. Yaratılan büyük etki bugün Anadolu’nun her köşesinde hissediliyor ve Türk Mutfağı etkin ‘yumuşak’ güç olarak pozisyonlanıyor. Sosyal Gastronomi, Gastro Diplomasi, ülke ve kent markasına katkı koyan tüm disiplinlerde iş birlikleri yapıyor ve geliştiriyor. İletişim ve marka yönetimi konusunda hizmet veren bir ajansın da sahibi.

Ticaret odasının en kalabalık grubu

17.Restoran, Yiyecek ve İçecek komitesi;

Başkan ve Meclis Üyesi Ebru Koralı Sade Gastronomy,

Başkan Yardımcısı Okan Akkaş Akkomarka,

Meclis Üyesi Atilla Bingöl Bridge Restoran,

Meclis Üyesi Barış Tansever Sunset Grill Bar,

Meclis Üyesi Yücel Özalp Pandeli, Firuze ve Topaz,

Meclis üyesi Ali Gökçek The Hunger Hilltown,

Komite Üyesi Faruk Ügümü Hünkar,

Komite Üyesi Halit Akdeniz Destan Grup

Komite Üyesi Nazım Topuz Minoa

Komite Üyesi Rouzben Gergeri Ziba Gıda AŞ.

Komite Üyesi Selim Yel - Kasket Gıda LTD. ŞTİ den oluşuyor ve ticaret odasında en kalabalık sektörlerden birini temsil ediyor.