İTO'nun yeni Meclis Başkanı belli oldu

20 Nisan 2018

Gelecek dört yıl görev yapacak Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerini cumartesi günü seçen İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclisi, 20. Dönem Meclis Başkanlığı seçimini de dün gerçekleştirdi.

Meclis Başkanlığı için Öztürk Oran ve Mithat Yümlü yarıştı. Oylama sonucunda Öztürk Oran, İstanbul Ticaret Odası’nın yeni Meclis Başkanı seçildi.

Meclis salonundaki oturum, İTO Meclisi’nin yaşça en büyük üyesi sıfatıyla Yılmaz Cömert başkanlığında toplandı. Ardından Meclis Üyeleri, Meclis Başkanı ve Meclis Başkanlık Divanı için oy kullanıldı.

Seçimde başkan yardımcıları ise Veysi Cengiz Balçık ve Salih Sami Atılgan oldu. Meclis Katip Üyeliği koltuğuna da Vildan Özcan oturdu.

İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, konuya ilişkin açıklamasında, “Komitelerimizdeki 603 arkadaşımız sektörlerin sesi olmak, taş üstüne taş koymak için görev aldı. İstanbul iş dünyasının temsilcileri olarak önemli bir sorumluluk taşıyan 261 meclis üyemiz, bu salonda bir maratona çıkıyor. İnanıyoruz ki İstanbul Ticaret Odası, Türkiye’yi büyütecek, bu ülkeyi ileri taşıyacak fikirlerin adresi olacaktır. Hedefimiz bu, inancımız bu” dedi.

İTO’nun yeni Meclis Başkanı Öztürk Oran da yaptığı konuşmada, “Bugün iş dünyasındaki istişarenin, ortak aklın, kardeşliğin simgesi olan İstanbul Ticaret Odası Meclisi’nin Başkanlık divanı sizlerin teveccühüyle şekillenmiş oldu. Ben öncelikle bu görevi bizlere layık gören siz kıymetli Meclis Üyelerimize en kalbi şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.