İzmir iş dünyasından yeni kabineye “ortak akıl” çağrısı

İzmir iş dünyası geçtiğimiz günlerde açıklanan yeni kabineyi ve politikalarını değerlendirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in “rasyonel zemin” açıklamasını değerlendiren iş dünyası temsilcileri, bu çıkışı ortodoks ekonomi politikalarına dönüş sinyali olarak yorumlayarak desteklerini açıkladılar. Yeni kabine ile iş dünyasının diyalog ve iş birliğinin arttırılmasını beklediklerini söyleyen STK temsilcileri, ortak akıl ile yönetim vurgusu yaptılar.

İTB Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Işınsu Kestellİ: Liyakata göre dizayn edilmiş, genç ve dinamik bir kabine olması memnuniyet verici. İş dünyası olarak seçim sürecine girdiğimiz ilk andan itibaren iki önemli beklentimizi dile getiriyoruz: Güven ve istikrar.

Türkiye ekonomisi bugün bir yön ve denge arayışında, bunu hepimiz biliyoruz. Yeni hükümetten; piyasalara güven verecek, kırılganlıklarımızı giderecek, üretim kaslarımızı ve rekabet yeteneğimizi güçlendirecek, yatırım ve istihdamı önceleyen, her alanda ileri teknolojiye geçişi destekleyen, ülkeyi bir cazibe merkezi yapacak, öngörülebilir ve sürdürülebilir bir ekonomi modelinin kurgulanması ve uygulanmasını bekliyor ve talep ediyoruz.

Ülkemizde hem siyasetin hem iş dünyasının hem de insan kaynağının bunu başarabilecek bilgi birikimi ve yetkinliği var. Meselenin kararlılık, güven ve istikrar olduğunu düşünüyoruz. Yeni kabineye başarılar diliyor ve yeni dönemin tekrar hayırlı olmasını temenni ediyorum.

İZTO Başkanı Mahmut Özgener: İş dünyası olarak reel sektörü ve topyekun kalkınmayı desteklemesini umduğumuz yeni dönem ekonomi politikalarının açıklanmasını beklediğimiz bu süreçte, ülkemizin, yeni kurulan kabine ile birlikte makroekonomik istikrar ve sürdürülebilir büyüme hedefine daha hızlı ilerleyeceğine inanıyorum. Her zaman olduğu gibi bu süreçte de, iş dünyası olarak daha çok üreten ve istihdam sağlayan, katma değeri yüksek ihracat yapan güçlü bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz.

BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kasalı: Yeni kabineyle birlikte daha fazla diyalog ve işbirliği içerisinde olmayı hedefliyoruz. İş dünyası olarak, sektörlerimizdeki gelişmeleri paylaşacak, sorunlarımızı iletecek ve çözüm odaklı çalışmalar yapacak bir ortamın oluşmasını arzuluyoruz.

Bu süreçte, yeni kabine üyeleriyle yapacağımız düzenli toplantılar ve iletişim kanallarını kullanarak, fikirlerimizi ve önerilerimizi aktararak belirlenen politikalara katkı sağlamayı hedefliyor, bu kanalların açılmasını diliyoruz. Son olarak, iş dünyası olarak sorumluluğumuzun farkında olduğumuzu vurgulamak istiyorum. Yeni kabineyle birlikte, daha güçlü bir Türkiye için çalışacak, istihdamı artıracak, yatırımları teşvik edecek ve ekonomik büyümeyi destekleyecek adımları atmaya devam edeceğiz.

KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Can Günel: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in rasyonel zemine dönme açıklamasını olumlu bulduğumuzu da ifade etmek isterim. Türkiye’nin enflasyon ve kur ile yaşadığı krizin çözümü olarak uyguladığı yöntemin sonuçlarını hepimiz gördük, yaşıyoruz. Yeni bakanımızın rasyonel zemin çıkışının ortodoks ekonomi politikalarına dönüş olarak değerlendirmek istiyoruz. Seçimlerin geride kalarak siyasetin değil ekonominin şeffaf bir şekilde konuşulduğu, iş dünyasının beklentilerine duyarlı bir kabinenin inşa edildiği umuduyla yeni kabinemize başarılar diliyorum.

EGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şahika Aşkıner: İş dünyası olarak, ekonomi politikaların belirlenmesinde daha fazla söz sahibi olmayı arzuluyoruz. İş dünyasının beklentilerini, ihtiyaçlarını ve önerilerini dikkate alacak bir ekonomi yönetimi, ülkemizin büyüme ve kalkınma potansiyelini maksimize etmemize yardımcı olacaktır.

Yatırımları teşvik eden, girişimciliği destekleyen, rekabet ortamını güçlendiren ve bürokratik engelleri azaltan politikaların benimsenmesi, iş dünyasının sürdürülebilir büyümesini sağlayacaktır. İş dünyası olarak, sektörlerimizin gelişimine yönelik stratejik planlamalarda yer almak, önerilerimizi aktarmak ve sorunları birlikte çözmek için çaba sarf etmeye hazırız. Karşılıklı anlayış, şeffaflık ve katılımcılık ilkesiyle hareket ederek, ülkemizin ekonomik büyümesine katkı sağlamak için el ele çalışmamız gerekiyor.

ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu: Yeni kabineden, yüksek enflasyonla mücadele için yapısal tedbirler uygulanması, Ar-Ge ve inovasyona dayalı sanayi politikalarının güçlendirilmesi, yeşil ve dijital dönüşümün hızlandırılması, eğitim altyapımızın iyileştirilerek toplumsal dönüşümün sağlanması, yatırım ve istihdam imkânlarının artırılması gibi konularda hızlı adımlar atmasını bekliyoruz.

Kabine üyeleri ve özel sektörün ortak duygu ve hedeflerle karşılıklı güven ve iş birliği içinde ülkemizi daha da ileri taşıyacağına inanıyoruz. Ülkemizin sürdürülebilir kalkınması için dün olduğu gibi bugün de katkıda bulunmaya, uluslararası rekabet gücümüzün artırılması için devletimizle birlikte yan yana çalışmaya devam edeceğiz.

EGOD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun: Özellikle ekonomi yönetimi konusunda yeni bakanımız Mehmet Şimşek’in rasyonel zemin açıklamasını, enflasyon ile mücadelede ekonomi biliminin gereklerini yerine getirme politikasına dönüş olarak yorumluyoruz.

Ancak belirtmek isteriz ki kemer sıkma politikası ve para politikalarında sıkılaşma, enflasyon ile mücadelenin temel kuralı olsa da tüm faturanın halka, dar gelirliye, çalışanlara çıkarılmaması gerektiğini, toplumsal barış ve iş barışı için bu zorlu süreçte acı reçetenin toplumun tüm kesimlerine eşit dağıtılmasının önemli olduğunu düşünüyoruz.