Jak Eskinazi: Demokratik bir ülke olarak yola devam edileceği gösterildi
Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi 15 Temmuz'la ilgili değerlendirmelerde bulundu...
Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi
Türkiye, demokratik bir ülke olarak yoluna devam edeceğini 15 Temmuz 2016 tarihinde tüm dünyaya gösterdi. Ülkemizin bu sınavdaki başarısı tüm dünyaya örnek oldu. Türk insanının ihracat dünyasındaki temsilcileri olarak bizler demokrasiye sonsuz bağlılığımızı paylaşıyoruz.
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Türkiye Cumhuriyeti, Türk milletinin demokrasiye bağlılığıyla muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için tüm gücüyle çalışmaya devam edecektir. Biz ihracatçılar, bu hedefe ulaşmak için 7 gün 24 saat üretmeye ve ihracat rekorları kırmaya devam edeceğiz.
Cumhuriyetin sonsuza dek koruyucusu olacağız
Atatürk’ün ortaya koyduğu çağdaş uygarlık seviyesine yükseltme hedefi doğrultusunda ihracatçılar olarak, Türkiye’nin tüm dünya için istikrarlı ve stratejik bir çözüm ortağı olduğu mesajını güçlü bir şekilde vermeyi sürdürmekteyiz. Bu güçlü duruşumuz ihracatımızın sürekliliğini sağlamaktadır.
Türk ihracatçıları, güçlü üretim altyapımız ve ihracatçı kimliğimizle dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefine ulaşmak için 365 gün 24 saat çalışıyor, dünyanın 245 ülke ve gümrüklü bölgesine ihracat yapıyoruz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzü kutladığımız bu anlamlı günde, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ve bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza dek koruyucusu olacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum.