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Jak Eskinazi: Demokratik bir ülke olarak yola devam edileceği gösterildi

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi 15 Temmuz'la ilgili değerlendirmelerde bulundu...

Dünya Gazetesi
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Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi

Türkiye, demokratik bir ülke olarak yoluna devam edece­ğini 15 Temmuz 2016 tarihinde tüm dünyaya gösterdi. Ülkemizin bu sınavdaki başarısı tüm dünya­ya örnek oldu. Türk insanının ih­racat dünyasındaki temsilcileri olarak bizler demokrasiye sonsuz bağlılığımızı paylaşıyoruz.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Ata­türk tarafından kurulan Türki­ye Cumhuriyeti, Türk milletinin demokrasiye bağlılığıyla muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için tüm gücüyle çalışmaya de­vam edecektir. Biz ihracatçılar, bu hedefe ulaşmak için 7 gün 24 saat üretmeye ve ihracat rekorları kır­maya devam edeceğiz.

Cumhuriyetin sonsuza dek koruyucusu olacağız

Atatürk’ün ortaya koyduğu çağ­daş uygarlık seviyesine yükseltme hedefi doğrultusunda ihracatçı­lar olarak, Türkiye’nin tüm dünya için istikrarlı ve stratejik bir çö­züm ortağı olduğu mesajını güçlü bir şekilde vermeyi sürdürmekte­yiz. Bu güçlü duruşumuz ihracatı­mızın sürekliliğini sağlamaktadır.

Türk ihracatçıları, güçlü üretim altyapımız ve ihracatçı kimliği­mizle dünyanın en büyük 10 eko­nomisi arasına girme hedefine ulaşmak için 365 gün 24 saat ça­lışıyor, dünyanın 245 ülke ve güm­rüklü bölgesine ihracat yapıyoruz. 15 Temmuz Demokrasi ve Mil­li Birlik Günümüzü kutladığımız bu anlamlı günde, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ve bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsu­za dek koruyucusu olacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum.

 