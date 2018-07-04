Junioshow Bursa'da kapılarını açtı

04 Temmuz 2018

Zehra ORUÇ

BURSA - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. işbirliğiyle bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün kalbinin atacağı Junioshow Fuarı, bu yıl ikinci kez kapılarını açtı.

7 Temmuz’a kadar profesyonel alıcıların ziyaretine açık olacak fuarda, BTSO’nun Ticari Safari Projesi ve TÜYAP’ın girişimleriyle 50 ülkeden bine yakın yabancı alıcı ağırlanacak. 110 yerli üreticinin sonbahar-kış konsepti ile en son trendleri sergilediği fuara, Azerbaycan’dan Beyaz Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Fas, Filistin, Gürcistan, Güney Afrika, Irak, İngiltere, İran, İsrail, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Kuveyt, Libya, Lübnan, Makedonya, Mısır, Özbekistan, Polonya, Romanya, Rusya, Sırbistan, Sudan, Suudi Arabistan, Ukrayna, Umman, Ürdün ve Yunanistan olmak üzere 50 ülkeden bine yakın iş insanı işbirliği için Bursa’ya geliyor.

0-12 yaş arası bebe ve çocuk hazır giyim sonbahar – kış kreasyonları fuarda görücüye çıkıyor. Yurt içinden ise İstanbul, Gaziantep, İzmir, Ankara ve Denizli başta olmak üzere 45’den fazla şehirden gelen sektör temsilcilerine fuarda, firmalarla iş birliği görüşmeleri yapmasına olanak sağlanıyor.

Her yıl iki kez düzenledikleri Junioshow ile katılımcı firmaların ihracat bağlantılarını güçlendirmeyi amaçladıklarını söyleyen Bursa Fuarcılık AŞ. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, Junioshow Fuarı’nda 0-12 yaş arası bebe ve çocuk hazır giyim sektörünün ‘sonbahar – kış’ konsepti ürünlerinin sergileneceğini kaydetti. Ersözlü, yerli üretici ile hem yerli hem de yabancı alıcıların ortak ticaret yapmasına olanak sağlayan fuarın 110 firmanın katılımı ile özel dekor stantlardan oluşan 3 ayrı salondan oluşan 20 bin metrekarelik alanda kapılarını açmaya hazırlandığını dile getirdi.

Ersözlü, “Junioshow, Bursalı üreticilerin belirlediği tekstil modasını sektör profesyonelleri ile global bir platformda buluşturmaya hazırlanıyor. Fuarda oluşacak iş bağlantıları ile sektörün ihracatçı kimliğine güç katacak. BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız da, “Her yıl üzerine katarak gelişen fuarımız, bebe ve çocuk konfeksiyonu sektöründe ülkemizin üretim üssü konumunda bulunan şehrimizin gücünü ispatlıyor. Öte yandan, Junioshow Bebe Çocuk Giyim Tasarım Yarışması’nın ödüllerini de 3 kategoride 7 yarışmacıya verdik. Dünyanın yazılıma ve tasarıma yöneldiği şu dönemde gençlerimizi destekliyoruz” dedi. BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur da, Ur-Ge projeleri ile sektörün küresel arenadaki potansiyelini artırmaya öncülük ettiklerini söyledi. Uğur, “Sektör, Juniokids kümelenmesi ile ihracatı artırırken, dünyada trendleri belirler konuma geldi. Iran’dan Güney Afrika ve Rusya’ya kadar ihracat performansını yüzde 140 seviyesinde artırdı. Bu fuarda, şimdiye kadar 90 binin üzerinde ziyaretçi ağırladık” şeklinde konuştu.

"Laleli’deki mağazamızla ihracatımızı artırıyoruz"

Bebetto Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Okyay, “Fuarımız hareketli başladı. BTSO destekleriyle getirilen özellikle yabancı müşteriler yoğunlukta. Fuara daha çok sektörün hedef ülkelerinden alımk heyetleri geliyor. Sezon başlangıcı olması nedeniyle piyasaya hareketlilik katacağı öngörüsündeyim. Firma olarak ağırlıklı Ortadoğu ve Rusya’nın yanı sıra Afrika ülkelerine ürün veriyoruz.Hedefimiz Afrika ülkelerine ihracatı artırmak. Üretimimizin yüzde 80’ini direkt ve Laleli’de bulunan mağazamız kanalıyla gerçekleştiriyoruz” dedi.

"Hedefimiz Avrupa pazarı"

Ayfi Baby Genel Müdürü Rıdvan Güler, fuar aracılığıyla yeni ve nitelikli pazarlara ulaştıklarını ifade ederek, “Beklediğimizden daha hareketli bir fuar geçiriyoruz. Dubai’den Ukrayna’ya, Rusya’dan Güney Afrika’ya kadar yoğun bir katılım var. Arap dünyası sabit müşterilerimizden. Suudi Arabistan’dan da ziyaretçiler yoğunlukta; ancak ekonomik kriz onları etkiliyor. Özellikle İran piyasası ciddi etkilendi. Buna rağmen fuara geliyorlar. Hedefimiz Avrupa. Bu fuara Avrupa’dan çok katılım yok. Bu fuara çok ziyaretçi gelmiyor. Fuarın bu pazarlara da daha iyi tanıtılması lazım” değerlendirmesinde bulundu.

“Çin pazarını hedefliyoruz”

Junioshow’un her dönem özellikle yabancı alım heyetlerinin hızla artmasıyla daha başarılı geçtiğini belirten Lilax Firma Sahibi Halil Atalay da, hedef pazarlarının Çin olduğunu ve fuara Çin’den de heyetlerin getirilmesi gerektiğini söyledi. Atalay, “Çin’in dışında her bölge potansiyel müşterimiz. Nitelikli pazarlara odaklandık. Çin’e de giriş yapmak üzere altyapı hazırlıyoruz” şeklinde konuştu.

“Her fuarda yeni yabancı müşteriler kazanıyoruz”

Twoo Kids Firma Sahibi Esen Bektaş da, “Fuara dördüncü kez katılıyoruz. Bu tayt takım ürün grubumuzdan tek tayt grubuna da girdik. Fuarda yeni ürünlerimizi sergiliyoruz. Beklediğimizden daha hareketli bir fuar geçiriyoruz. Yabancı müşteri portföyümüz her fuarda artıyor. Üretimimizin yüzde 80’ini ihraç ediyoruz. Rusya, Suudi Arabistan, Katar, Ukrayna, Azerbaycan gibi çok sayıda ülkeye ürün gönderiyoruz. Yeni pazarlarımız da olacak” dedi.