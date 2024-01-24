Kadın girişimciler için Avrupa turunu Hırvatistan'dan başlattılar

Uluslararası Sanayici Kadınlar Derneği (USİKAD), Hırvatistan'a bir heyet düzenledi. Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nin nezaretinde yapılan görüşmelerde kadın işveren ve girişimcilerin sayısının artması için kurulan USİKAD'ı tanıtan Başkan Müge Öz, eğitim ve danışmanlık destekleri verdiklerini söyledi. Avrupa'da kadın girişimcilerin sesinin daha da güçlü çıkması için birlikte çalışmalar yapmak üzere HGK Baş Ekonomisti Goran Šaravanja ve İş Dünyasının Uluslararasılaşması Merkezi'nden Ante Perica ile Marija Dolores Rotim ile görüşen USİKAD heyeti, ayrıca Türkiye ile Hırvatistan arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi için de temaslarda bulundu.

Görüşmede konuşan Goran Šaravanja, HGK Genel Sekreteri Marina Rožić'in aynı zamanda Eurochambres kadın ağının da başkanı olması nedeniyle girişimcilerin, işverenlerin ve genel olarak iş dünyasındaki kadınların desteklenmesi konusunda HGK'nın doğru adres olduğuna dikkat çekti. EWN ağının, zorlukları belirlemeye, çözümler geliştirmeye ve mentorluk ve kadınların yönetim organlarına daha güçlü bir şekilde dahil edilmesine yönelik girişimleri teşvik etmeye odaklandığı belirtildi.

Šaravanja, "Eurovhambers kadın ağı, önemli bilgiler edinmek ve yeni ilişkiler kurmak için ideal olan birçok uluslararası etkinlik düzenliyor, bu yüzden doğru yerdesiniz. Ayrıca HGK, yeni bağlantılar ve ilişkiler kurmaya ve özellikle amacı kadınları desteklemek olan herkese her zaman açıktır. Ekonomik bağları teşvik edin ve ticari varlıkları birbirine bağlayın." mesajı verdi.

"Potansiyel kullanılamıyor"

Kadınlar, Avrupa nüfusunun yüzde 52'sini oluşturmalarına rağmen, AB'de serbest meslek sahiplerinin yalnızca yüzde 34,4'ünü ve yeni girişimcilerin yüzde 30'unu temsil ediyor. Bu nedenle kadınların girişimcilik potansiyeli, ekonomik büyüme ve yeni iş yaratmada yeterince kullanılmayan bir kaynak.