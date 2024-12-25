Kahramanlık mirasımız geleceğimize yansıyor
Gaziantep’in sanayisi, ticareti, kültürü ve gastronomisiyle Türkiye’nin lokomotif şehirlerinden biri olarak yükselmeye devam ettiğini belirten Tuncay Yıldırım, “Gaziantep, bu ruhu modern dünyanın gerekleriyle birleştirerek pek çok alanda başarı hikâyeleri yazmaktadır” dedi.
Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay YILDIRIM
Gaziantep, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim bir şehir olmakla birlikte, hafızalara kazınan en önemli dönüm noktası 25 Aralık 1921’de düşman işgalinden kurtuluşuyla tarihe geçen kahramanlık destanıdır.
Birinci Dünya Savaşı’nın ardından Anadolu’nun dört bir yanında başlayan işgal süreci, Antep halkı için büyük bir sınav oldu. Ancak Antepliler, vatan topraklarını koruma aşkıyla imkânsızlıklar içinde gösterdikleri cesaret ve dayanışmayla bir milletin bağımsızlık mücadelesine ilham kaynağı oldular. Kadın, erkek, genç, yaşlı demeden tüm şehir, destansı bir direniş sergiledi.
1919’da başlayan Fransız işgaline karşı 10 ay süren Antep Savunması, bir milletin özgürlük tutkusunun en önemli simgelerinden biri haline geldi. Her ev bir karargâh, her fert bir askerdi. 6 bini aşkın şehit verilmesine rağmen Antep halkı direncinden ve inancından asla vazgeçmedi. Bu kahramanlık, yalnızca yerel bir zafer değil, aynı zamanda Anadolu’nun bağımsızlık meşalesinin sönmeyeceğinin bir göstergesiydi.
Bu kahramanlığı vurgulayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Gaziantep halkının mücadelesini şu sözlerle onurlandırmıştır: “Ben Anteplilerin gözlerinden nasıl öpmem ki! Onlar yalnız Antep’i değil, Türkiye’yi de kurtardılar.” Atatürk’ün bu sözleri, Gaziantep’in direniş ruhunu ve mücadelenin ulusal çapta taşıdığı anlamı en güzel şekilde özetlemektedir. Bu onurlu mücadelenin ardından, 8 Şubat 1921’de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından şehre “Gazi” unvanı verildi.
“Küresel marka şehir olmak hepimizin sorumluluğudur”
25 Aralık, Gaziantepliler için yalnızca bir kurtuluş tarihi değil, aynı zamanda bağımsızlık ruhunun, birlik ve beraberliğin simgesidir. Antep Savunması’ndan günümüze, bu kahramanlık ruhu şehrin her alanına yansımıştır. Bugün Gaziantep, sanayisi, ticareti, kültürü ve gastronomisiyle Türkiye’nin lokomotif şehirlerinden biri
olarak yükselmeye devam ediyor. Kurtuluş günlerindeki azim ve kararlılık, şehrin bugünkü ekonomik ve sosyal kalkınmasına ilham kaynağı olmuştur. Gaziantep, bu ruhu modern dünyanın gerekleriyle birleştirerek pek çok alanda başarı hikâyeleri yazmaktadır.
Gaziantep Ticaret Odası, bu kahramanlık destanını yaşatmak ve şehrin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunmak adına önemli projelere imza atmaktadır. Kurtuluş ruhunu geleceğe taşımak, Gaziantep’in küresel bir marka şehir olması yolunda hepimizin sorumluluğudur.
Unutulmamalıdır ki 25 Aralık, vatan sevgisinin ve bağımsızlık mücadelesinin destanıdır. Bu eşsiz mirası onurlandırmak ve gelecek nesillere aktarmak, her Gazianteplinin görevidir. Şehrin kahramanlıklarla yoğrulmuş geçmişi, bugün attığımız her adımda, ulaştığımız her başarıda bizimle yaşamaktadır. Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Antep Savunması’nda canını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.