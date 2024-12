Kahramanlık mirasımız geleceğimize yansıyor

Takip Et

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay YILDIRIM

Gaziantep, tarih boyunca birçok medeniyete ev sa­hipliği yapmış kadim bir şehir olmakla birlikte, hafızalara kazınan en önemli dönüm nokta­sı 25 Aralık 1921’de düşman işga­linden kurtuluşuyla tarihe geçen kahramanlık destanıdır.

Birinci Dünya Savaşı’nın ardından Ana­dolu’nun dört bir yanında başla­yan işgal süreci, Antep halkı için büyük bir sınav oldu. Ancak An­tepliler, vatan topraklarını koru­ma aşkıyla imkânsızlıklar için­de gösterdikleri cesaret ve daya­nışmayla bir milletin bağımsızlık mücadelesine ilham kaynağı ol­dular. Kadın, erkek, genç, yaşlı de­meden tüm şehir, destansı bir di­reniş sergiledi.

1919’da başlayan Fransız işgali­ne karşı 10 ay süren Antep Savun­ması, bir milletin özgürlük tutku­sunun en önemli simgelerinden biri haline geldi. Her ev bir ka­rargâh, her fert bir askerdi. 6 bini aşkın şehit verilmesine rağmen Antep halkı direncinden ve inan­cından asla vazgeçmedi. Bu kah­ramanlık, yalnızca yerel bir zafer değil, aynı zamanda Anadolu’nun bağımsızlık meşalesinin sönme­yeceğinin bir göstergesiydi.

Bu kahramanlığı vurgulayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Gaziantep halkının mücadele­sini şu sözlerle onurlandırmış­tır: “Ben Anteplilerin gözlerin­den nasıl öpmem ki! Onlar yalnız Antep’i değil, Türkiye’yi de kur­tardılar.” Atatürk’ün bu sözleri, Gaziantep’in direniş ruhunu ve mücadelenin ulusal çapta taşıdı­ğı anlamı en güzel şekilde özet­lemektedir. Bu onurlu mücade­lenin ardından, 8 Şubat 1921’de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından şehre “Gazi” unvanı verildi.

“Küresel marka şehir olmak hepimizin sorumluluğudur”

25 Aralık, Gaziantepliler için yalnızca bir kurtuluş tarihi de­ğil, aynı zamanda bağımsızlık ruhunun, birlik ve beraberliğin simgesidir. Antep Savunması’n­dan günümüze, bu kahramanlık ruhu şehrin her alanına yansımıştır. Bugün Gazian­tep, sanayisi, ticareti, kültürü ve gastronomisiyle Türkiye’nin lokomotif şehirlerinden biri

olarak yükselmeye devam ediyor. Kurtuluş günlerindeki azim ve kararlılık, şehrin bugünkü ekonomik ve sosyal kalkınmasına ilham kaynağı olmuştur. Gaziantep, bu ruhu modern dünyanın gerekleriyle birleştirerek pek çok alanda başarı hikâyeleri yazmaktadır.

Gaziantep Ticaret Odası, bu kahramanlık destanını yaşat­mak ve şehrin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sun­mak adına önemli projelere im­za atmaktadır. Kurtuluş ruhunu geleceğe taşımak, Gaziantep’in küresel bir marka şehir olması yolunda hepimizin sorumlulu­ğudur.

Unutulmamalıdır ki 25 Aralık, vatan sevgisinin ve bağımsızlık mücadelesinin destanıdır. Bu eş­siz mirası onurlandırmak ve gele­cek nesillere aktarmak, her Gazi­anteplinin görevidir. Şehrin kah­ramanlıklarla yoğrulmuş geçmişi, bugün attığımız her adımda, ulaş­tığımız her başarıda bizimle ya­şamaktadır. Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 103’ün­cü yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Antep Savunması’nda canını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi rah­met, minnet ve saygıyla anıyoruz.