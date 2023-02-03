Katılımda teminat sorunu çözülüyor KFK ile krediye ulaşım kolaylaşacak

Birol Bozkurt

Katılım finans sektörü 2023 yılına hızlı girdi. Hazine’nin Katılım Finans Kefalet AŞ’ye İştirak Etmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Hazine kurulacak olan Katılım Finans Kefalet AŞ’ye 24 milyon liraya tekabül eden yüzde 4 hisseyle ortak olacak. Katılım esaslarına uygun çalışan işletmeler, finansmana erişim sürecinde teminat ihtiyaçlarını Katılım Finans Kefalet Şirketinden karşılayabilecek.

Finansmana erişim kolaylaşacak KOBİ'lerin finansmana erişimde yaşadığı en büyük sorunların başında teminat sorunu geliyor. Kredibilitesi iyi olmasına rağmen teminat gösteremediği için kredi kullanamayan işletmelere hazine destekli kefalet sistemi ile destek veriliyor. Kurulacak olan Katılım Finans Kefalet şirketi ile de katılım hassasiyeti olan işetmelerin de teminat sorunun ortadan kaldırılması amaçlanıyor.

Kurulacak olan şirket 2022 yılını yüzde 8,3’lük bir Pazar payı ile kapatan katılım finans sektörünü nasıl etkileyecek? DÜNYA’ya özel açıklamalarda bulunan Türkiye Katılım Bankaları Birliği YKB (TKBB) Osman Çelik, kurulacak olan Katılım Finans Kefalet şirketinin sektörünün ihtiyaç duyduğu kurum ve araçların oluşturulmasına yönelik çabaların bir sonucu olarak doğduğunu söyledi. Çelik, “Şirket, kendi ekosistemini ve müşterilerini desteklemesi açısından önem arz ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığımızın yüzde 4 oranında hisseyle iştirak edeceği Katılım Finans Kefalet Şirketi, katılım finans sektörü müşterilerinin üretim, ticaret ve ihracat için ihtiyaç duydukları teminata erişim sorununa kefalet mekanizmasıyla çözüm üretecektir. Şirketimiz hem kendi özkaynakları ile hem de Hazine tarafından sağlanacak desteklerle, amacına ve stratejisine uygun olarak, özellikle KOBI'lerin ihtiyaç duyduğu finansmana erişimi kolaylaştıracaktır” diye konuştu.

Şirketin katılım finans kuruluş larının reel sektöre olan katkılarını ivmelendireceğine vurgu yapan TKBB Başkanı Çelik, “Bu çerçevede 600 milyon TL’lik kuruluş sermayesiyle büyüme stratejimize uygun bir aksiyon almış olduk. Yeni kurulacak dijital katılım bankalarının gelişimi için de önemli bir katkısı olacağını düşünüyoruz. Şirketin katılım finans sektörünün pazar payının 2025 yılında %15’e ulaşması için önemli bir katkı sağlayacağını söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de 40 yıllık bir geçmişi olan katılım finans sisteminin önümüzdeki dönem için büyük bir atılımın eşiğine geldiğini söyleyen Osman Çelik, bu çıkışın hızlandırılması için geçtiğimiz yılın son çeyreğinde Katılım Finans Strateji Belgesi’nin hazırlandığını hatırlattı. Çelik, “Bu strateji belgesindeki eylem planlarının hayat geçmesi ile birlikte önemli bir pazar payına ulaşacağını ve bu vesileyle ülkemizin katılım finansın ekosisteminin bölgesel merkezi haline geleceğini öngörüyoruz” diye konştu.

Katılım finansta 2023 pazar payı hedefi yüzde 10,6

TKBB olarak 2022’de sektörün gelişiminin ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacağı bilinciylehareket ettiklerini ifade eden TKBB Başkanı Çelik, “2017'de %5 olan sektördeki pazar payımız 2022 sonu itibarıyla %8.3 oldu. Pazar payımızın artmasıyla aktif büyüklüğümüz son bir yılda %65,6 artarak 1,2 trilyon TL'ye yaklaştı.

Geçen yıl itibariyle toplam şube sayımız da %5,2’lik artışla 1.379’a ulaştı. Personel sayımız da %4,2 artarak 17.868’ye yükseldi. Bankacılık sektörü içerisindeki şube sayısı payımız %12,5’e ulaşırken personel sayısındaki payımız ise %8,7'ye çıktı. 2022 yılında da sektörün üzerinde bir büyüme gerçekleştirdik. Dijital katılım bankalarının da sisteme katılmasıyla birlikte önümüzdeki yıl pazar payımızı %10.6’ya yükseltmeyi hedefliyoruz” dedi.

İFM ile İstanbul bölgesinin katılım finans merkezi olacak

İstanbul Finans Merkezi’nin (İFM), kısa vadede bölgesel, orta vadede ise küresel bir merkez olacağına inandıklarını söyleyen Çelik, “İFM katılım finansın sektördeki payını artırmada önemli bir rol oynayacak. İFM, katılım finans sektörü içerisindeki etki yatırımları, sosyal finans, yeşil finans gibi alternatif finans alanları ile finansal teknolojileri bir araya getirerek İstanbul’un küresel bir katılım finans merkezi olma sürecini hızlandıracaktır.

İFM, hızla büyüyen faizsiz finans ihtiyaçlarına yönelik fırsatları yakalamak isteyen katılım bankaları ve müşterileri için, finansal sektörün uluslararası düzenleyici kurumları da dahil olmak üzere tüm oyuncularını bünyesinde barındıran benzersiz bir platform sunacak. İFM İslami finans için çekim merkezi olacak" dedi.