Kestelli: Halkımız demokrasiye ve hukuk devletine sahip çıktı

15 Temmuz 2016 gecesi Türk milleti hem korkunç bir ka­busa hem de büyük bir zafere tanıklık etti. Devlet içindeki paralel yapılanmanın netice­si olarak karşımıza çıkan FE­TÖ kaynaklı hain darbe girişi­mi, milletimizin tüm dünyaya örnek olacak şekilde demokra­siye sahip çıkması ile bertaraf edildi.

Halkımız, demokrasi­ye, iç huzura ve hukuk devleti­ne sahip çıkmanın tarihte eşi­ne ender rastlanan bir örneği­ni canı pahasına sergileyerek o karanlık geceyi aydınlattı.

İnanıyorum ki bu ülke, mil­leti, tüm kurum ve kuruluşları ile her fırsatta demokrasimizi savunmaya, onun daha güçlü ve kalıcı olması adına aralık­sız çalışmaya, gelecek nesille­re refah içinde, huzurlu, güçlü bir ülke bırakma gayesiyle de­vam edecektir.