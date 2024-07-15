Kestelli: Halkımız demokrasiye ve hukuk devletine sahip çıktı
İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli 15 Temmuzla ilgili değerlendirme yaptı.
15 Temmuz 2016 gecesi Türk milleti hem korkunç bir kabusa hem de büyük bir zafere tanıklık etti. Devlet içindeki paralel yapılanmanın neticesi olarak karşımıza çıkan FETÖ kaynaklı hain darbe girişimi, milletimizin tüm dünyaya örnek olacak şekilde demokrasiye sahip çıkması ile bertaraf edildi.
Halkımız, demokrasiye, iç huzura ve hukuk devletine sahip çıkmanın tarihte eşine ender rastlanan bir örneğini canı pahasına sergileyerek o karanlık geceyi aydınlattı.
İnanıyorum ki bu ülke, milleti, tüm kurum ve kuruluşları ile her fırsatta demokrasimizi savunmaya, onun daha güçlü ve kalıcı olması adına aralıksız çalışmaya, gelecek nesillere refah içinde, huzurlu, güçlü bir ülke bırakma gayesiyle devam edecektir.