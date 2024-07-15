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Kestelli: Halkımız demokrasiye ve hukuk devletine sahip çıktı

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli 15 Temmuzla ilgili değerlendirme yaptı.

Dünya Gazetesi
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15 Temmuz 2016 gecesi Türk milleti hem korkunç bir ka­busa hem de büyük bir zafere tanıklık etti. Devlet içindeki paralel yapılanmanın netice­si olarak karşımıza çıkan FE­TÖ kaynaklı hain darbe girişi­mi, milletimizin tüm dünyaya örnek olacak şekilde demokra­siye sahip çıkması ile bertaraf edildi.

Halkımız, demokrasi­ye, iç huzura ve hukuk devleti­ne sahip çıkmanın tarihte eşi­ne ender rastlanan bir örneği­ni canı pahasına sergileyerek o karanlık geceyi aydınlattı.

İnanıyorum ki bu ülke, mil­leti, tüm kurum ve kuruluşları ile her fırsatta demokrasimizi savunmaya, onun daha güçlü ve kalıcı olması adına aralık­sız çalışmaya, gelecek nesille­re refah içinde, huzurlu, güçlü bir ülke bırakma gayesiyle de­vam edecektir.