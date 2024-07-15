Kılca: O gece kutsalına sahip çıkan aziz milletimize minnettarız

Karatay Belediye Başkanı Hasan KILCA

15 Temmuz 2016 gecesi, Türk milleti demokrasiye yapılan ha­in darbe girişimine karşı yaşlı­sıyla genciyle, kadını ile erkeğiy­le onurlu bir duruş sergilemiş ve kirli kalkışmanın karşısında du­rarak, birlik ve beraberlik içinde tarih yazmıştır.

Özgürlük ve demokrasi, bedel ödenerek elde edilmiş haklardır

O gece milletimiz demokrasi­ye olan bağlılığını, milli ve ma­nevi değerlerine olan sadakati­ni birlik ve beraberlik içerisinde tüm dünyaya gösterdi. 15 Tem­muz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, sadece bir tarih değil, aynı zamanda ülkemizin bağımsızlık ve egemenlik mücadelesinin en önemli simgelerindendir.

O karanlık gecede sokağa çı­karak hain kalkışmaya dur di­yen her bir fert Kurtuluş Sava­şı’nda ve Çanakkale Zaferi’nde olduğu gibi, vatan sevgisi ve mil­let bilinciyle hareket eden kah­ramanlardır. Asla unutmama­lıyız ki özgürlük ve demokrasi, bedel ödenerek elde edilmiş hak­lardır. Bu değerleri korumak ve yaşatmak için canıyla ve kanıyla destanlaşan o gece sesi, duruşu, mücadelesi ve duasıyla kutsalı­na sahip çıkan aziz şehitlerimi­ze ve gazilerimize minnettarız. Bu büyük direnişi gerçekleşti­ren tüm vatandaşlarımıza te­şekkür ediyoruz. 15 Temmuz’un yıl dönümünde, hep birlikte da­ha güçlü bir Türkiye için çalış­maya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle o hayasız akını durdurmak için iman dolu göğ­sünü siper eden 15 Temmuz şe­hitlerimizin ruhları şad, mekân­ları cennet olsun.