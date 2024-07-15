Kılca: O gece kutsalına sahip çıkan aziz milletimize minnettarız
Darbeye karşı direnişin ve demokrasinin zaferinin simgesi olan 15 Temmuz ile milletimizin birliğini ve gücünü tüm dünyaya bir kez daha gösterdik.
Karatay Belediye Başkanı Hasan KILCA
15 Temmuz 2016 gecesi, Türk milleti demokrasiye yapılan hain darbe girişimine karşı yaşlısıyla genciyle, kadını ile erkeğiyle onurlu bir duruş sergilemiş ve kirli kalkışmanın karşısında durarak, birlik ve beraberlik içinde tarih yazmıştır.
Özgürlük ve demokrasi, bedel ödenerek elde edilmiş haklardır
O gece milletimiz demokrasiye olan bağlılığını, milli ve manevi değerlerine olan sadakatini birlik ve beraberlik içerisinde tüm dünyaya gösterdi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, sadece bir tarih değil, aynı zamanda ülkemizin bağımsızlık ve egemenlik mücadelesinin en önemli simgelerindendir.
O karanlık gecede sokağa çıkarak hain kalkışmaya dur diyen her bir fert Kurtuluş Savaşı’nda ve Çanakkale Zaferi’nde olduğu gibi, vatan sevgisi ve millet bilinciyle hareket eden kahramanlardır. Asla unutmamalıyız ki özgürlük ve demokrasi, bedel ödenerek elde edilmiş haklardır. Bu değerleri korumak ve yaşatmak için canıyla ve kanıyla destanlaşan o gece sesi, duruşu, mücadelesi ve duasıyla kutsalına sahip çıkan aziz şehitlerimize ve gazilerimize minnettarız. Bu büyük direnişi gerçekleştiren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. 15 Temmuz’un yıl dönümünde, hep birlikte daha güçlü bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle o hayasız akını durdurmak için iman dolu göğsünü siper eden 15 Temmuz şehitlerimizin ruhları şad, mekânları cennet olsun.