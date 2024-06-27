Kilis'te kadın istihdamı artıyor

Çalışanların tamamına yakınının kadınlardan oluştuğu Tekstilkent'te, üretilen konfeksiyon ürünleri, başta İngiltere, Danimarka olmak üzere birçok Avrupa ülkesine gönderiliyor. Elyaf Group Genel Müdürü Hilmi Çelik, moda tasarımı ve tedariğinde dünya lideri markalara hizmet veren, Türkiye'nin en büyük hazır giyim şirketlerinden biri olduklarını söyledi.

Yıllık ihracat değeri: 35 milyon Euro

Avrupa ülkelerine moda tasarımları ve ürünleri gönderdiklerini belirten Çelik, "Şirketimiz İspanya, Almanya ve İngiltere ofisleri ile Avrupa ve Asya pazarında söz sahibidir. Avrupa'nın neredeyse bütün ülkelerine, İngiltere, Danimarka, İsviçre, Fransa, İspanya gibi ülkelere ihracat yapmaktadır. Yıllık 35 milyon Euro civarında bir ihracatımız gerçekleşmekte" diye konuştu.

Çelik, ocak ayında açılışını yaptıkları Tekstilkent'in en büyük destekçisinin merhum Kilis Belediye Başkanı Abdi Bulut'un olduğunu ve buraya onun adını verdiklerini dile getirerek, şirketlerinin yönetim kurulu başkanı Tahsin Pamukçuoğlu'nun Kilisli olduğunu, kentteki bu projede sosyal sorumluluk olarak yer almak istediklerini ifade etti.

'Yeşil fabrika'nın kadın çalışanları

Çelik, kadın çalışan istihdamına öncelik verdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Bu projenin tamamlanması 2025 yılının sonunu bulacak. Şu anda 300 kişi yüzde 80-90 civarında kadın çalışanla devam ediyoruz. Projemiz tamamlandığı zaman 1200 kişiye ulaşmış olacağız. Yine büyük bir çoğunluğu kadınlardan oluşacak. Kadın çalışanları, kadın istihdamını öncelikli olarak tutuyoruz."

İşletmelerinin 'yeşil fabrika' olarak projelendirildiğini bildiren Çelik, "Sürdürülebilir bir gelecek anlayışı doğrultusunda hareket ettiğimiz için ekosistem ile sürdürülebilir kalkınma sağlayan yüksek performanslı bir fabrika kurmayı amaçlıyoruz. Fabrikamızın bu dönüşümleri devam ediyor" dedi.