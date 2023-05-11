  1. Dünya Gazetesi
  2. İş Dünyası
  3. Kontek Enerji ciro hedefini açıkladı
Takip Et

Kontek Enerji ciro hedefini açıkladı

Kontek Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Can Köklü, Kontek Enerji'nin 2023 yılı için yüzde 220’lik ciro artışı ile 145 milyon euro konsolide ciroya ulaşmayı hedeflediğini açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Sektörde çeyrek asrı geri­de bırakan, dijitalizasyon ile yeni iş modelleri geliştirme­yi kendine misyon edinen Kon­tek Enerji, Türkiye’nin dört bir yanından gelen bayileri ve satış mühendisleri ile bir araya geldi.

Kontek Enerji Yönetim Kuru­lu Başkanı Can Köklü, 2023 yılı için yüzde 220’lik bir ciro artı­şı ile 145 milyon euro konsolide ciroya ulaşmayı hedefledikleri­ni açıkladı.

Kontek Enerji bayilik ağına ve tüm iştirak firmalarına fayda sağlayabilecek fırsat kapı­larının açıldığını aktaran Kon­tek Enerji CEO’su Tolga Murat Özde­mir bayilerin yoğun ilgi göster­diği Enerji Depolama Sistemi, panel, inverter satışı konuların­da da bilgi verdi.