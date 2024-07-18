Küpeli: İşgücü açığını MEGEM ile kapatıyoruz
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) ve Mesleki Edindirme ve Geliştirme Merkezi (MEGEM) iş birliğiyle gerçekleşecek olan 37. dönem kurslarına rekor düzeyde başvuru yapıldı.
2009 yılından bu yana Eskişehir sanayisinin nitelikli personel ihtiyacını karşılayan, yüzde 98 istihdam oranıyla büyük bir başarı elde eden MEGEM’e bu dönem 300 kişi başvuruda bulunurken, 2 gün süren yazılı ve sözlü mülakatlar sonrası 103 kişi eğitim almaya hak kazandı.
Eğitimler kapsamında 39 kursiyere “CNC Tezgâh Operatörlüğü”, 24 kursiyere “Kalite Kontrol ve Boyutsal Ölçüm Operatörlüğü”, 23 kursiyere “Kaynak Teknolojileri” ve 17 kursiyere “Makine Bakım ve Montaj Operatörlüğü” eğitimleri verilecek. Kursiyerler sabah ve öğle olmak üzere iki ayrı grup halinde eğitim görecekler.
Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, MEGEM’in önemli bir misyon üstlendiğini ve 15 yıldır Eskişehir sanayisine kalifiye işgücü kazandırdığını aktardı. Her yıl 400’ün üzerinde kişiye eğitim vererek sanayideki nitelikli işgücü açığını kapattıklarını ifade eden Başkan Küpeli, “Toplamda 2 bin 42 kişiye eğitim verdik ve meslek sahibi yaptık.
Eskişehir sanayisinin geneline baktığımızda ise son 7 yılda 14 binin üzerinde işgücü girmesine karşın şu anda yıllık en az 2 binin üzerinde yeni işgücüne ihtiyacımız var. Özellikle son birkaç yıldır kalifiye ve nitelikli eleman bulmakta sanayimiz ciddi sıkıntı yaşıyor. İşte bu noktada MEGEM olarak önemli bir misyon üstleniyoruz. Piyasadaki işgücü açığını MEGEM’in yanı sıra Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz ile birlikte ortak bir şekilde karşılıyoruz” dedi.
Yeni sistemle işgücüne daha hızlı çözüm bulacağız
Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Üyesi ve MEGEM A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Samet Özkaya’da, Özkaya, yeni dönemde sistem değişikliğine gidildiğini aktararak, “Bu yeni sistem ile daha hızlı ve verimli bir şekilde piyasadaki işgücü açığına yanıt vermiş olacağız” diye konuştu.