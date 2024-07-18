Küpeli: İşgücü açığını MEGEM ile kapatıyoruz  

2009 yılından bu yana Eskişehir sanayisinin nitelikli personel ih­tiyacını karşılayan, yüzde 98 is­tihdam oranıyla büyük bir başarı elde eden MEGEM’e bu dönem 300 kişi başvuruda bulunurken, 2 gün süren yazılı ve sözlü mü­lakatlar sonrası 103 kişi eğitim almaya hak kazandı.

Eğitimler kapsamında 39 kursiyere “CNC Tezgâh Operatörlüğü”, 24 kursi­yere “Kalite Kontrol ve Boyutsal Ölçüm Operatörlüğü”, 23 kursi­yere “Kaynak Teknolojileri” ve 17 kursiyere “Makine Bakım ve Montaj Operatörlüğü” eğitimle­ri verilecek. Kursiyerler sabah ve öğle olmak üzere iki ayrı grup ha­linde eğitim görecekler.

Eskişehir OSB Yönetim Ku­rulu Başkanı Nadir Küpeli, ME­GEM’in önemli bir misyon üst­lendiğini ve 15 yıldır Eskişehir sanayisine kalifiye işgücü kazan­dırdığını aktardı. Her yıl 400’ün üzerinde kişiye eğitim vererek sa­nayideki nitelikli işgücü açığını kapattıklarını ifade eden Başkan Küpeli, “Toplamda 2 bin 42 kişi­ye eğitim verdik ve meslek sahibi yaptık.

Eskişehir sanayisinin ge­neline baktığımızda ise son 7 yıl­da 14 binin üzerinde işgücü gir­mesine karşın şu anda yıllık en az 2 binin üzerinde yeni işgücü­ne ihtiyacımız var. Özellikle son birkaç yıldır kalifiye ve nitelikli eleman bulmakta sanayimiz cid­di sıkıntı yaşıyor. İşte bu noktada MEGEM olarak önemli bir mis­yon üstleniyoruz. Piyasadaki iş­gücü açığını MEGEM’in yanı sı­ra Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz ile birlikte ortak bir şekilde karşılıyoruz” dedi.

Yeni sistemle işgücüne daha hızlı çözüm bulacağız

Eskişehir OSB Yönetim Kuru­lu Üyesi ve MEGEM A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Samet Özkaya’da, Özkaya, yeni dönemde sistem de­ğişikliğine gidildiğini aktararak, “Bu yeni sistem ile daha hızlı ve ve­rimli bir şekilde piyasadaki işgücü açığına yanıt vermiş olacağız” di­ye konuştu.