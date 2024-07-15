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Kütükcü: Hainlere en büyük cevabı üreterek verdik

FETÖ ve işbirlikçilerinin hain darbe girişimi, tarihin en bü­yük ihanetidir. Kahramanlık des­tanı yazarak bu ihaneti boşa çı­karan, canı pahasına vatanımızı savunan tüm şehitlerimizi rah­metle, gazilerimizi şükranla anı­yorum.

Dünya Gazetesi
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OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü

OSB camiası olarak FE­TÖ ve işbirlikçilerinin hain giri­şimlerine en büyük cevabı daha çok üreterek, ülkemizi daha çok büyüterek verdik. 15 Temmuz 2016'dan bu yana 56 şehrimizde, 29'u Tarıma Dayalı ihtisas OSB, 81'i Sanayi ve Teknoloji Bakan­lığına bağlı olmak üzere toplam 110 OSB kuruldu. Organize sa­nayi bölgesi olmayan ilimiz kal­mazken, toplam OSB sayımız ise 403'e yükseldi.