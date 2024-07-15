Kütükcü: Hainlere en büyük cevabı üreterek verdik
FETÖ ve işbirlikçilerinin hain darbe girişimi, tarihin en büyük ihanetidir. Kahramanlık destanı yazarak bu ihaneti boşa çıkaran, canı pahasına vatanımızı savunan tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum.
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OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü
OSB camiası olarak FETÖ ve işbirlikçilerinin hain girişimlerine en büyük cevabı daha çok üreterek, ülkemizi daha çok büyüterek verdik. 15 Temmuz 2016'dan bu yana 56 şehrimizde, 29'u Tarıma Dayalı ihtisas OSB, 81'i Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı olmak üzere toplam 110 OSB kuruldu. Organize sanayi bölgesi olmayan ilimiz kalmazken, toplam OSB sayımız ise 403'e yükseldi.