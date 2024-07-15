Kütükcü: Hainlere en büyük cevabı üreterek verdik

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü

OSB camiası olarak FE­TÖ ve işbirlikçilerinin hain giri­şimlerine en büyük cevabı daha çok üreterek, ülkemizi daha çok büyüterek verdik. 15 Temmuz 2016'dan bu yana 56 şehrimizde, 29'u Tarıma Dayalı ihtisas OSB, 81'i Sanayi ve Teknoloji Bakan­lığına bağlı olmak üzere toplam 110 OSB kuruldu. Organize sa­nayi bölgesi olmayan ilimiz kal­mazken, toplam OSB sayımız ise 403'e yükseldi.