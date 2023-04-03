Madenciler için özel yanmaz band üretti
Soma maden faciasından sonra yanmaz band üretmeye karar verip çalışmalara başlayan Özerler Holding’in lokomotif şirketi Özer Konveyör Band Sanayi, maden ocaklarında kullanılacak yanmaz konveyör band üretmeyi başardı. Özerband, bu yatırımıyla yanmaz band üretimi yapan Türkiye’de ilk ve tek, Avrupa'da ise iki üreticiden biri oldu.
Tülay TAŞKIN
Beş yıl Avrupa’da araştırma yaptıktan sonra, üç yıl süren Ar-Ge ve Polonya şirketleriyle yapılan know how çalışmaları sonucunda geliştirdikleri yanmaz konveyör bandını üretip, sektörün kullanımına sunduklarını açıklayan Özerler Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Özer, “artık hiçbir madencimiz yanarak ölmeyecek” dedi.
Manisa’nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te kömür madeninde çıkan yangın nedeniyle 301 madencinin ölümüyle sonuçlanan madencilik kazasının ardından Soma’ya giderek maden ocağına indiğini anlatan Mehmet Özer, madende kullanılan bandların yandığını ve maden işçilerimizin bu sebeple yanarak hayatını kaybettiğini gördüğünü belirtti. Özer, hemen orada yanmaz konveyör band üretmek için kendine söz verdiğini ifade ederek, kazadan sonra araştırma yapmaya başladıklarını, uzun süren çalışmalar sonucunda yanmaz konveyör bandı üretmeyi başardıklarını açıkladı.
4 milyon euroluk yatırım yapıldı
Yanmaz konveyör band üretimi için 4 milyon euroluk bir yatırım yaptıklarını belirten Özer, “Kömür madenleri ağırlıklı olarak Polonya’da bulunuyor. Doğal olarak madencilik teknolojileri konusunda da Polonya Avrupa’nın önünde yer alıyor. Biz de Polonya ile sürekli olarak temas halindeyiz. Yanmaz malzemeden konveyör band üretmeye karar verdikten sonra Polonya’daki ilgili firmalar ile iletişime geçtik ve projeyi beraber çalıştık. Avrupa’da bu konuda üretim yapabilen iki firmadan birisiyiz, diğeri de Polonyalı bir firma. Bu bandlar yeraltı bandlarıdır ve C1 dediğimiz segmenttir. Türkiye’de üretilmiyor, sertifikalarını da Avrupa’dan alarak, Türkiye’de ilk ve tek üretici biz olduk. Sipariş üzerine çalışıyoruz. Zaten firma olarak bütün Avrupa pazarında bilinirliği olan bir markayız. Yeni ürünümüz için de siparişler alarak ihracatını da yapmaya başladık, önümüzdeki kasım ayına kadar kapasitemiz dolu durumda” dedi. Kosova’da bulunan üretim tesisleri ile birlikte günlük 4.5 kilometre konveyör band üretim kapasitesine sahip olduklarını açıklayan Özer, yanmaz band ile birlikte kapasitelerinin de artacağına işaret ederek, maden ocaklarına yanmaz konveyör bandın girmesi ve yangın tehlikesinin ortadan kalkması için üretimi aralıksız sürdürdüklerini belirtti.
Afyonkarahisar'a tekstil fabrikası kuruyor
Konveyör bandlarda kullanılan tekstili Kosova’daki fabrikalarında ürettiklerini açıklayan Mehmet Özer, artan ihtiyacı karşılamak için Afyonkarahisar’da bulunan üretim kompleksine tekstil fabrikası kurmak için çalışmalar yaptıklarını açıkladı. Özer, “En yakın zamanda bandlardan geçen tekstilin üretimini Afyon’da da yapacağız. 30 bin metrekare kapalı alana üretim tesisini kurmak üzere yatırım çalışmalarımıza başladık. Yeni tesiste kendi kullandığımız malzemenin üretimi yanında ihracata yönelik olarak da üretim gerçekleştireceğiz” dedi.
Türkiye’de lider
Özerband’ın Türkiye’nin konusunda lider firmalarından biri olduğunun altını çizen Mehmet Özer, “74 bin 433 metrekare açık, 16 bin 607 metrekare kapalı alan üzerinde kurulu tesislerimizde üretimlerimizi sürdürüyoruz. Yıllık 454 bin 836 metrekare çelik ve tekstil karkaslı konveyör band üretimi kapasitesi ile Türkiye’nin en büyük; çelik karkaslı band üretiminde Türkiye’nin tek, tekstil karkaslı band üretiminde 2600 mm genişlik ile Türkiye’nin en geniş bandını üreten firmasıyız” dedi. Özerband’ın tekstil dokulu ve çelik dokulu konveyör band üretimi yaptığını söyleyen Özer, sözlerini şöyle noktaladı: “Tekstil dokulu band üretimimiz 1977 yılında, Türkiye’nin ilk çelik dokulu band üretimimiz ise 1982 yılında başladı. Ürün tiplerimiz arasında, karkasına göre 4, kaplamasına göre 4 ve tırmanma açısına göre 6 çeşit konveyör band ürünümüz bulunuyor. Teknolojik yenileme ve genişleme yatırımlarımızla üretim kapasitemizi sürekli artırarak, ülkemizin bütün konveyör band gereksiniminin iki katı kadar üretim yapıyoruz ve ihracatını da gerçekleştiriyoruz.”
Global pazarda da önemli bir marka
Özerler Holding’in lokomotif şirketi olan Özer Konveyör Band Sanayi’nin 1976 yılında kurularak, 1978 yılında üretime başladığını hatırlatan Mehmet Özer, kurulduğu ilk günden itibaren özverili bir çalışma ile her geçen gün büyüyen ve kalite konusunda istikrarını üst seviyelere çıkaran bir şirket olduklarının altını çizdi. Global pazarda bilinen bir marka olarak önemli bir yere sahip olduklarının söyleyen Özer, beş kıtada birçok ülkeye ihracat yaptıklarını açıkladı. Mehmet Özer, “Türkiye'nin ilk konveyör band ihracatımızı Pakistan'a yaptık. Bugün Avrupa’da; Almanya, Hollanda, Fransa, İngiltere, İtalya, İrlanda İsveç, Belçika, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Slovenya, Avusturya, Macaristan, Sırbistan, Bosna Hersek, Makedonya, Bulgaristan, Yunanistan ve Romanya’ya Kosova fabrikamızdan ihracat yapıyoruz. Amerika kıtasında; ABD, Peru ve Venezuella, Afrika kıtasında; Fas, Tunus, Libya, Mısır, Gana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Asya kıtasında; Ürdün, Irak, İran, Suriye, Suudi Arabistan, Katar, BAE, Azerbaycan, Ermenistan, Rusya, Kazakistan, Türkmenistan, Pakistan ve Okyanusya’da ise Avusturalya ile Yeni Zelanda’ya ihracatımız var” dedi.