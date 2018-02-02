Mahir Aydın: Zamanı satın almanın tek yolu motosiklet

02 Şubat 2018

Bir yönetici için zamandan daha değerli ne olabilir ki? Hele ki İstanbul gibi trafiğin yoğun olduğu bir metropolde yaşıyorsa. Zamanı iyi kullanmak isteyen yöneticilerin çoğu artık yollara motosikletle çıkmayı tercih ediyor. Lüks aracını garaja koyup, tatile bile motosikletiyle çıkan Magna Gümrük CEO’su Mahir Aydın da bunlardan biri. Aydın, trafikten kaçmak için aldığı motosikletin kısa sürede nasıl bir tutkuya dönüştüğünü anlattı...

Nasıl tanıştınız?

İşim gereği yılda 35-40 bin km yol yapıyorum. Bir gün yine trafikte 10 km yolu 2 saatte alınca artık canıma tak etti ve önce bisiklet dersi ardından da Yamaha Riding Academy’de sürüş eğitimi aldım. Benimki tamamen bir trafikten kaçış hikayesi. İşe, toplantıya, seminere her yere motorla gidiyorum. Hem zamandan tasarruf ediyor hem de gideceğim yere yorgun olmadan, zinde bir şekilde gidiyorum. Zamanı satın almanızın bir başka yolu daha yok bu şehirde.

Ne kullanıyorsunuz?

Şu an bir sport scooter, Yamaha Tmax DX kullanıyorum. Çok özel bir cihaz. Bir de Yamaha XMax 250’im var.

Ya uzun geziler?

Konu motosiklet olur da uzun geziler olmaz mı? Baharda bir Balkan turu, Ramazan Bayramı'nda da bir İtalya turu planı var.

Özgürlük? Tutku? Heyecan?

Motosiklet kullananlardan hep duyardım böyle söylemler. Ama hiç anlam veremezdim ne dediklerine. Ne zaman ki motor kullanmaya başladım işte o zaman anladım bunun ne demek olduğunu. Tutku, heyecan, özgürlük hepsi kol kola girmiş biçimde hayatınıza giriyor motor kullandığınızda. Rüzgarın sizi sarıp sarmalaması muhteşem bir duygu.

Hayatınızda ne değişti?

Motor kullanmaya başladığımdan beri zamanı daha iyi yönetiyorum. Sevdiklerime daha fazla zaman ayırabiliyorum. Park sorunu yaşamıyorum artık. Aytemiz gibi kurumsal firmaların istasyonlarında motorculara sundukları hizmetler de hayatımızı çok kolaylaştırdı.

Motorcu olarak öneriniz?

Zamanı yönetmenin en güzel ve zevkli yolu motor kullanmak bu şehirde. Motor kullanmak isteyen ancak bir türlü bu isteğini hayata geçirememiş olanlar lütfen tereddüt etmesinler. Hemen bir sürüş eğitimi alsınlar. Sonra da gerekli güvenlik ekipmanlarıyla birlikte kendileri için doğru bir motor satın alarak hem zamandan hem de benzinden tasarruf etsinler.

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