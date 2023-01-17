Mahmut Asmalı: Cumhurbaşkanımız kendi güvenliğimiz noktasında herkese meydan okuyor

Asmalı, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Yıldırım Bayezid Salonu'nda gerçekleştirilen MÜSİAD Bursa Şubesi'nin 22. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, küresel ölçekte toplam 165 şube ve irtibat noktasına ulaşan MÜSİAD'ın 13 binin üzerinde üyesi, 60 bine yakın firmasıyla Türkiye ekonomisine katma değer sağladığını söyledi.

Çok kadim bir şehir olan Bursa'nın İstanbul ve Kocaeli'den sonra en çok ihracat yapan üçüncü büyükşehir olduğunu ifade eden Asmalı, "Bursa ihracatta geçen yıl yüzde 6,1 artışla 16,2 milyar dolar seviyesinde Türkiye ekonomisine katkı veren çok önemli bir şehir" dedi.

"Savunma sanayisinde yüzde 80'lere gelmeseydik bu iş gerçekten sıkıntıya girerdi"

Türkiye'nin savunma sanayisinin herkesin göğsünü kabartacak bir seviyeye geldiğini vurgulayan Asmalı, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla geçmişte Avrupa'ya, Amerika'ya bağlı olan savunma sanayimiz bugün kendi ayakları üzerinde duruyor. Bizler daha önce yaptığımız her harekatta, yaptığımız her savunma sanayine ve güvenliğimizi ilgilendiren birçok konuda Batı'dan ve Amerika'dan izin alarak yapardık. Allah'a hamdolsun bugün Kuzey Irak'ta, Kuzey Suriye'de yürüttüğümüz birçok operasyonları kendi güvenliğimiz için yapıyoruz ve buna hiç kimse engel olamaz. Sayın Cumhurbaşkanımız açıkça kendi güvenliğimiz noktasında herkese meydan okuyor. Allah'a hamdolsun bu azımsanmayacak, küçümsenmeyecek bir hadisedir. Eğer savunma sanayisinde yüzde 20'lerden bugün yüzde 80'lere gelmeseydik bu iş gerçekten sıkıntıya girerdi."

"Türkiye enerji ihtiyacının yüzde 10'unu tek başına karşılayacak"

Asmalı, geçen hafta Kredi Garanti Fonu (KGF) destek paketinin açıklandığı tanıtım toplantısına katıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Ülkemizin kaynakları kısıtlı ama üretim, istihdam, yatırım, ihracat noktasında hakikaten elden gelen bütün destekler, bütün imkanlar kullanılıyor. Dolayısıyla artık ülkemiz geçen yıl 254,2 milyar dolarla yine bir rekor daha kırdı. 2002 yılında 36 milyar dolar ihracat yapan bir ülke artık neredeyse 40 günde 36 milyar dolar ihracatı geçen bir ülke haline geldi. Allah'a hamdolsun üretim çarklarımız 7-24 çalışıyor. Kapasite kullanım oranlarımız çok iyi. Bir başka husus enerji. Bugün en çok dış ticaret açığı verdiğimiz hususların başında geliyor enerji ama önceki yıl 50 milyar dolar gibi enerjide bir kaynak ayırırken 2022'de bu 85 milyar dolara çıktı. Dolayısıyla kapasitemiz arttıkça üretimimiz arttıkça nüfusumuz arttıkça yeni şehirler arttıkça Türkiye'nin her sene enerji ihtiyacı giderek artıyor."

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin bir fazının bu sene sonunda devreye alınacağını hatırlatan Asmalı, "60 yıldır Türkiye bunun mücadelesini verdi. Nükleer santral yapmak demek nükleer güce sahip olmak demek. 1960'lı yıllardan beri hatta 1950'li yıllardan beri Türkiye'nin hayaliydi ve bu hayal gerçekleşiyor. Dört tane reaktör devreye girdiği zaman Türkiye enerji ihtiyacının yüzde 10'unu tek başına karşılayacak" diye konuştu.

Türkiye'nin birçok alanda çok hızlı gelişmeler gösterdiğini dile getiren Asmalı, "2023 yılında Türkiye'nin önemli kavşak noktaları var. Bu kavşak noktaları hep birlikte sorunsuz bir şekilde geçerek Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Türkiye Yüzyılı'nın hemen başında yeni bir şahlanış dönemine başlayacağımıza da yürekten inanıyorum" açıklamasında bulundu.

Kongrede, başkan Nihat Alpay görevini Alparslan Şenocak'a devretti.

Toplantıya Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, iş insanları ve dernek üyeleri katıldı.