Malatya TSO Başkanı Sadıkoğlu'ndan 'vergisiz' enflasyon düzeltme talebi
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Şubat ayı olağan Meclis Toplantısı’nda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 2024 ve 2025 yılı enflasyon düzeltmesi işlemlerinin, mücbir sebep halinin devam ettiği illerde vergisiz olarak uygulanmasını talep etti.
Nesrin KOÇASLAN
Gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefi olan, bilanço esasına göre defter tutan tüm firmaların enflasyon düzenlemesine tabii olacağını belirten Başkan Sadıkoğlu ise “2023 yılında yaşadığımız depremler sonucu ciddi ekonomik kayıplar yaşamış mücbir sebep halinin devam ettiği illerimizde 2024 ve 2025 yılı enflasyon düzeltmesi işlemlerinin vergisiz olarak uygulanmasını, ihtiyari olmasını ve geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapılmamasını talep ediyoruz. Bu konuda hazırladığımız talep yazımızı ilgili bakanlıklara gönderdik. Sürecin takipçisi olacağız” dedi.