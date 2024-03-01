Malatya TSO Başkanı Sadıkoğlu'ndan 'vergisiz' enflasyon düzeltme talebi

Nesrin KOÇASLAN

Gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefi olan, bilanço esasına göre defter tutan tüm firmaların enflasyon düzenlemesine tabii olacağını belirten Başkan Sadıkoğlu ise “2023 yılında yaşadığımız depremler sonucu ciddi ekonomik kayıplar yaşamış mücbir sebep halinin devam ettiği illerimizde 2024 ve 2025 yılı enflasyon düzeltmesi işlemlerinin vergisiz olarak uygulanmasını, ihtiyari olmasını ve geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapılmamasını talep ediyoruz. Bu konuda hazırladığımız talep yazımızı ilgili bakanlıklara gönderdik. Sürecin takipçisi olacağız” dedi.