Maliyetlerle paralel gitmeyen kur tekstilciyi zorluyor

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçı­ları Birliği (AHKİB) Yö­netim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, ağustos ayında geçen yı­lın aynı dönemine kıyasla yüzde 28 artış sağlayarak 39,2 milyon dolar ihracat gerçekleştirdikle­rini açıkladı.

Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ağus­tos ayında 1,67 milyar dolar ih­racat değerine ulaştığını, geçen yılın aynı dönemine göre ihracat performansının yatay seyretti­ğini ifade eden Başkan Gürkan Tekin, girdi maliyetleri ile döviz kurunun paralel hareket etme­mesi nedeniyle rekabetçilikte sorunlar yaşandığını kaydetti.

“Global müşterilerimizi kaybetme noktasındayız”

Fiyat tutturmakta sektörün büyük zorluklar yaşadığını söy­leyen Gürkan Tekin, “Global müşterilerimizin birçoğunu kaybetme noktasındayız. Tür­kiye geneli sektör ihracatımı­za baktığımızda 8 aylık süreçte 12,03 milyar dolar değere ulaş­tık. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 oranında eksi­deyiz.

Uygun maliyetli finans­mana erişimde her geçen ay da­ha ciddi sıkıntılarla karşı karşı­ya kalan sektörümüzde mevcut tablo değişmezse kan kaybı de­vam edecek. Halihazırda Uzak Doğulu rakiplerimize karşı yüz­de 40 oranında pahalı bir ülke­yiz.” dedi. Başkan Gürkan Tekin, sektörün Avrupa Birliği ülkele­ri başta olmak üzere uluslara­rası pazarlardaki kazanımları­nı koruyabilmesi ve rekabetçili­ğini güçlendirebilmesi için çok acil Eximbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli uygun faiz­li, uzun vadeli kredilere ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

“Kritik süreçte üretimin teşvik edilmesi önemli”

Türk hazır giyim ve konfek­siyon sektörünün hızlı üretim, yüksek kalite, sürdürülebilirlik ve tasarım gücü ile dünya piya­sasında rakiplerine karşı pozi­tif ayrıştığını vurgulayan Baş­kan Gürkan Tekin, bu kritik sü­reçte katma değerli ve marka değeri yüksek üretimin teşvik edilmesinin son derece önemli olduğunun altını çizdi.

Başkan Gürkan Tekin, “Teknoloji odak­lı, çevreye duyarlı ve marka de­ğeri yüksek ihracat hedefimiz­de tasarım ekosisteminin geliş­mesi için firmalarımıza AR-GE ve ÜR-GE yatırımlarında teş­vikler sağlanmasını bekliyoruz. Hükümetimizden inovasyon, marka ve tasarım alanlarında yeni destek mekanizmaları ge­liştirmesini, Eximbank kredile­rinin daha fazla kullandırılma­sını, Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli teminatsız kredilerin verilmesini bekliyoruz” dedi.

AHKİB’in en fazla ihracat yaptığı ülke Hollanda oldu

AHKİB’in ağustos ayı ihracat performansını ürün grupları ve ülkelere göre değerlendiren Başkan Gürkan Tekin şunları söyledi: “Yılın 8’inci ayında 5 bin 903 ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendirdik. Ağustos ayı bölge ihracatımızı ülkelere göre incelediğimizde Hollanda, İspanya ve Ukrayna en fazla dış satım yaptığımız pazarlar oldu. Hollanda’ya 13,3 milyon dolar, İspanya’ya 3,6 milyon dolar ve Ukrayna’ya 2,9 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. İhracat hacminde en güçlü artışları yakaladığımız ülkeler listesinde yüzde 89 bin 66 artış ve 610,6 bin dolar değer ile Birleşik Arap Emirlikleri-Dubai, yüzde 51 bin 96 artış ve 513,6 bin dolar değer ile Arnavutluk, yüzde 1.166 artış ve 712,8 bin dolar değer ile Romanya ilk üç sırayı oluşturdu.”