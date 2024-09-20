Maliyetlerle paralel gitmeyen kur tekstilciyi zorluyor
Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Gürkan Tekin, sektörün ihracat performansını değerlendirdi. İhracat rakamlarının yatay seyrettiğini ifade eden Tekin, maliyetlerle döviz kurunun paralel hareket etmemesi nedeniyle sektörün çok sancılı bir süreçten geçtiğini vurguladı.
Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28 artış sağlayarak 39,2 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı.
Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ağustos ayında 1,67 milyar dolar ihracat değerine ulaştığını, geçen yılın aynı dönemine göre ihracat performansının yatay seyrettiğini ifade eden Başkan Gürkan Tekin, girdi maliyetleri ile döviz kurunun paralel hareket etmemesi nedeniyle rekabetçilikte sorunlar yaşandığını kaydetti.
“Global müşterilerimizi kaybetme noktasındayız”
Fiyat tutturmakta sektörün büyük zorluklar yaşadığını söyleyen Gürkan Tekin, “Global müşterilerimizin birçoğunu kaybetme noktasındayız. Türkiye geneli sektör ihracatımıza baktığımızda 8 aylık süreçte 12,03 milyar dolar değere ulaştık. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 oranında eksideyiz.
Uygun maliyetli finansmana erişimde her geçen ay daha ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalan sektörümüzde mevcut tablo değişmezse kan kaybı devam edecek. Halihazırda Uzak Doğulu rakiplerimize karşı yüzde 40 oranında pahalı bir ülkeyiz.” dedi. Başkan Gürkan Tekin, sektörün Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere uluslararası pazarlardaki kazanımlarını koruyabilmesi ve rekabetçiliğini güçlendirebilmesi için çok acil Eximbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli uygun faizli, uzun vadeli kredilere ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.
“Kritik süreçte üretimin teşvik edilmesi önemli”
Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün hızlı üretim, yüksek kalite, sürdürülebilirlik ve tasarım gücü ile dünya piyasasında rakiplerine karşı pozitif ayrıştığını vurgulayan Başkan Gürkan Tekin, bu kritik süreçte katma değerli ve marka değeri yüksek üretimin teşvik edilmesinin son derece önemli olduğunun altını çizdi.
Başkan Gürkan Tekin, “Teknoloji odaklı, çevreye duyarlı ve marka değeri yüksek ihracat hedefimizde tasarım ekosisteminin gelişmesi için firmalarımıza AR-GE ve ÜR-GE yatırımlarında teşvikler sağlanmasını bekliyoruz. Hükümetimizden inovasyon, marka ve tasarım alanlarında yeni destek mekanizmaları geliştirmesini, Eximbank kredilerinin daha fazla kullandırılmasını, Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli teminatsız kredilerin verilmesini bekliyoruz” dedi.
AHKİB’in en fazla ihracat yaptığı ülke Hollanda oldu
AHKİB’in ağustos ayı ihracat performansını ürün grupları ve ülkelere göre değerlendiren Başkan Gürkan Tekin şunları söyledi: “Yılın 8’inci ayında 5 bin 903 ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendirdik. Ağustos ayı bölge ihracatımızı ülkelere göre incelediğimizde Hollanda, İspanya ve Ukrayna en fazla dış satım yaptığımız pazarlar oldu. Hollanda’ya 13,3 milyon dolar, İspanya’ya 3,6 milyon dolar ve Ukrayna’ya 2,9 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. İhracat hacminde en güçlü artışları yakaladığımız ülkeler listesinde yüzde 89 bin 66 artış ve 610,6 bin dolar değer ile Birleşik Arap Emirlikleri-Dubai, yüzde 51 bin 96 artış ve 513,6 bin dolar değer ile Arnavutluk, yüzde 1.166 artış ve 712,8 bin dolar değer ile Romanya ilk üç sırayı oluşturdu.”