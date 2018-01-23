Melek yatırımcılar İstanbul'da bir araya gelecek

23 Ocak 2018

Erken aşama sermaye ve yatırım piyasaları topluluğu WBAF Dünya Melek Yatırım Forumu, World Congress 2018'de eş zamanlı yapacağı 5 önemli zirve ile dünyanın dört bir yanından gelen binden fazla delegeyi İstanbul'da bir araya getirecek.

WBAF Dünya Kongresi 2018, erken aşama yatırımcılığının Oscar'ları olarak kabul edilen WBAF World Excellence Awards ile 18-20 Şubat tarihlerinde Swissotel The Bosphorus'ta en iyileri dünyaya tanıtacak.

Etkinliğe; dünyanın önde gelen borsaları, varlık fonu yöneticileri, ortak yatırım fonları, servet yönetim şirketleri, aile ofisleri, özel bankacılık birimleri, teknopark yöneticileri, CEO'lar, melek yatırımcılar ve 20 ülkeden bakanlar katılacak.

Avrupa'da erken dönem yatırımlarının yüzde 90'dan fazlası Melek Yatırımcıların sermayeleri ile karşılanıyor. Melek yatırım piyasasının büyüklüğü Avrupa'da 9.8 milyar euroyu, ABD ve Kanada'da ise 26 milyar doları aşmış durumda. 2020 yılında dünyadaki erken dönem yatırım piyasası büyüklüğünün 50 milyar doları aşacağı beklenmekte.

"Sadece melek yatırımcılar, start-up ve scale-up'ları sermaye piyasaları ile tanıştıracak bilgi birikimi ve ağa sahip" diyen WBAF Başkanı Baybars Altuntaş, "Erken çıkış için yenilikçi finansal planlar hazırlayabilirsek, bu çok daha kısa zamanda daha fazla iş imkanı ve toplumsal adalet anlamına gelecektir. Bu nedenle, WBAF 2018 süresince, aile ofisleri ve varlık yönetimi kurumlarının nasıl yenilikleri teşvik ederek, melek yatırımcılar, start-up, scale-up, high-growth şirketler ve KOBİ'ler ile iş birliği yaparak işlerine nasıl daha fazla değer katabileceklerini araştırmaya odaklanacağız" diye konuştu.

Altuntaş, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"WBAF Dünya Kongresi 2018, aile şirketleri ve varlık yönetimi kuruluşları ile işbirliği yapmak isteyen melek yatırımcılara odaklanacak. Start-up, scale-up ve melek yatırımcılar WBAF Yatırım Alma Zivesi'nde bağlantı kurabilecekler. Fintech Zirvesi finansal yayılma ve finansa erişimi yaygınlaştırma konuları ile ilgilenirken, CEO-Preneurship Zirvesi, CEO'ları melek yatırımcıya dönüştürmenin yollarını tartışacak. Impact Yatırımcılık Zirvesi'nde ise özel ve kamu sermayesini toplum iyiliği için harekete geçirmeye yönelik fikirler ele alınacak"