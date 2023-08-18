Memur-Sen'den zam teklifine ilişkin açıklama! Refah payı olmadan...

Konfederasyondan yapılan yazılı açıklamaya göre Memur-Sen, Başkanlar Kurulu ve Genişletilmiş Başkanlar Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırdı.

Kamu İşveren Heyetinin yüzde 15+10 ve yüzde 6+5 oranındaki ikinci zam teklifinin değerlendirildiği toplantılarda, Memur-Sen ve bağlı sendikaların yol haritası ele alındı.

Refah payı talebinin sunulmadığı teklifin yetersiz ve kabul edilemez olduğu konusunda görüş birliği sağlanan toplantılarda, kira yardımı başta olmak üzere diğer talepler hakkında teklif getirilmemesi de öne çıkan konular arasında yer aldı.

Toplantıların ardından yayımlanan bildiride, alım gücünü koruyacak tedbirler alınmadan memurun enflasyona ezdirilmeyeceği iddiasında bulunmanın gerçekle örtüşmediği ifade edildi.

Enflasyon baskısına karşı zam tekliflerinin 3'er aylık periyotlar halinde sunulduğu anımsatılan bildiride, "Bu teklifimize rağmen Kamu İşvereninin, tekliflerini altışar aylık olarak refah payından yoksun ve enflasyon tahminlerinin altında sunması anlaşılmadığımızı göstermektedir." değerlendirilmesinde bulunuldu.

"Alın terinin hakkından tasarruf olmaz"

Bildiride, enflasyon farkının, kamu görevlisinin geçmişten kaynaklı alacağı olduğu ifade edilerek, "Refah payı olmadan kamu görevlilerinin enflasyonu yenmesi ve alım gücünü yükseltmesi mümkün değildir. Dolayısıyla, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da Seçim Beyannamesinde yer verdiği Refah Payı vaadi, Türkiye'nin öngörülen büyüme rakamları gözetilerek bu toplu sözleşmede mutlaka masaya teklif olarak gelmelidir." denildi.

Memur-Sen'in oransal zam dışındaki diğer taleplerinin de hatırlatıldığı bildiride, şunlar kaydedildi:

"Çalışanı, emeklisi ve aileleriyle birlikte 25 milyonu aşan bir kitlenin hak ve menfaatlerini korumak için müzakere sürecini sonuna kadar işletmekte kararlıyız ve örgütlü gücümüzü sahaya taşıyacak sendikal hakkımız olan her türlü eylemi kullanmayı gündemimizde tutuyoruz.

Kamu personelinin emeğine karşılık aldığı ücretin, ekonomik sıkılaşma politikalarının tasarruf kalemine dahil edilmesi anlayışı derhal terk edilmelidir. Alın terinin hakkından tasarruf olmaz. Memur-Sen olarak sürece dair kararlığımızı sürdürüyor, umudumuzu da korumak istiyoruz.

Bunun için Kamu İşverenine; gerek genele ilişkin başta kira yardımı, bayram ikramiyesi, 8 bin 77 TL seyyanen zammın emeklilere yansıtılması ve diğer tekliflerimizin kabul edilebilir biçimde revize edilmesi, gerek hizmet kollarına ilişkin süreçte somut adımlar atılması, sürecin son dakikaya bırakılmadan hızlı ve verimli bir şekilde sonuçlandırılması çağrısında bulunuyoruz."