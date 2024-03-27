Merkez'in kararlarını yerinde buluyoruz

Özlem SARSIN

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, mart ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada TCMB’nin enflasyonu düşürmek, paraya olan talebi azaltmak ve bankadan kredi kullanımı asgari miktara indirmek için attığı adımlara dikkat çekerek, “Enflasyonu mutlaka aşağı çekmemiz gerekiyor.

O nedenle MB’nin aldığı kararlar son derece doğrudur, yerindedir. Mutlaka tasarruf yapmamız gerekiyor” dedi. 2017 yılından bu yana yıllık enflasyonun çift hanede olduğunu vurgulayan Yorgancılar, “2021 yılında yüzde 36 olan enflasyon 2022’de yüzde 64,27 geçen seneyi de yüzde 64,77 ile kapattık. TCMB hedefi ise yüzde 36. Yani 3 yıl önceki performansımıza geri dönmeye çalışıyoruz.

Bu şartlarda bunu başarmak çok da kolay görünmüyor. Bizleri zorlu bir mücadele bekliyor. Enflasyonu düşürme kararlılığında acı reçete yavaş yavaş belirmeye başladı. Seçim sonrasına ilişkin de yapılan açıklamalar bu yönde. Her kesim payına düşeni alacak gibi görünmektedir. Benzer şekilde, kamunun da aynı fedakârlığı göstermesini, tasarruf tedbirlerine sıkı sıkıya uyulmasını özellikle belirtmek isterim” dedi.

"Enflasyonu düşüren adımları desteklemeliyiz"

Faizlerin yükselmesinden en çok canı yanan kesimin iş dünyası olduğuna da vurgu yapan Yorgancılar, “Merkez Bankası politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 50’ye yükseltti. Seçim öncesi atılan bu adım merkez bankasının kararlılığını göstermesi açısından oldukça önemli. Merkez Bankası bant uygulamasını tekrar getirerek aynı zamanda faizi yüzde 53’e yükseltmiş oldu. Duruma göre +/- 300 puan ile gecelik borçlanma faizini belirleyecek.

Kurdaki baskı, rezervlerdeki azalış, enflasyonun hala yüksek gelmesi gibi ana etkenler bu sürpriz karara merkez bankasını zorlamış gibi görünüyor. Maliyetlerimizi artıran, kârlılığımızı düşüren ve kredi maliyetlerimizi yükselten bu karara normal şartlarda sonuna kadar karşı çıkardık. Ancak, ne yazık ki şu an yüzde 67 enflasyonu düşürecek adımları desteklemekten başka bir şansımız yok. Elbette ki, daha öncelerden de ifade ettiğim gibi Merkez Bankası’nın faiz silahı önemli olmakla birlikte tek başına yeterli değildir. Bakınız, gıda enflasyonunda yüzde 71 ile dünyada en ön sıralardayız.

Enflasyonu bu denli yükselten bu durum, tarım politikalarının ivedilikle iyileştirilmesini de zorunlu kılmaktadır” diye konuştu. İmalat sanayi yöneticileri endeksi olan PMI’ın sektörel performansına bakıldığında da ekonomide yaşanan tüm aksaklıkların gözlendiğini ifade eden Yorgancılar, “Son 2 yıldır 50 barajının altında kalan bir PMI var. Özellikle son 2 yıldır yaşanan küresel yavaşlama ve en fazla da yüksek enflasyonun yarattığı yüksek maliyetler sanayide de yavaşlamaya sebep oldu.

Aylar sonra ilk kez genel PMI, sınırlı da olsa barajın üstüne çıktı. Ancak yine de hala sektörlerimizin yarısı baraj altında bir performans sergiliyor. İşte bu nedenle, ülkemizin bugün en öncelikli sorunu olan enflasyonun düşürülme kararlılığını ve yapılması gerekenleri destekliyoruz. Bunu başarma yönünde merkez bankamızın ve Sayın Mehmet Şimşek’in de birbirini destekleyen adımlarını, piyasalardaki güvenin ve öngörülebilirliğin tesisi açısından çok önemsiyorum.

“Türkiye’ye karşı hala bir güvensizlik var”

Fitch Ratings’in 12 yılın ardından mart raporunda Türkiye kredi notunu "B"den "B+"ya yükselttiğini ve kredi not görünümünü pozitife çıkardığını söyleyen Yorgancılar, “Standart&Poor’s ile Moody’s raporlarında da, görünüm pozitif olmakla birlikte hala yatırım yapılabilir seviyenin 5 ve 6 kademe altındayız. Yabancı yatırımcıların Türkiye’ye olan çekimserliğini bu 3 kuruluşun yatırıma ilişkin görüşleri teyit eder niteliktedir.

Fitch, Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nun mart sayısını "Büyüme Görünümü İyileşiyor Ancak Enflasyon Devam Ediyor" başlığıyla yayımladı. Hala bir güvensizlik var. Çünkü Bahreyn, Benin, Uganda, Ruanda gibi ülkelerle aynı kategorideyiz. Türkiye bugün bu seviyede olan bir ülke değil, bu adil değil” diye konuştu