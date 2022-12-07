Mobilya sektörünün ustaları, çırak öğrencilerle buluştu

Başkentte Siteler Mesleki Eğitim Merkezi ile Ahmet Yesevi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin mobilya ve tamamlayıcı meslekler bölümlerinde okuyan öğrenciler, bu alanın ustalarıyla özel etkinlikte bir araya geldi.

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odasından (ANKAMOB) yapılan açıklamaya göre, İstihdam İçin Mesleki Eğitim Programı (İMEP) kapsamında "1. ANKAMOB Usta-Çırak Buluşması" etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe, mobilya sektörünün ustaları ve işverenleri ile Siteler Mesleki Eğitim Merkezi, Ahmet Yesevi Mesleki ve Teknik Anadolu Meslek Lisesi'nin mobilya ve tamamlayıcı meslekler bölümlerinde okuyan Türk ve Suriyeli öğrenciler katıldı.

ANKAMOB ve Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu Genel Başkanı Hüseyin Taklacı, etkinlikte yaptığı konuşmada, mobilyacılık bölümünde okuyan öğrencilerin her zaman yanında olacaklarını bildirdi.

Öğrencilerin, katma değeri çok yüksek, tamamı yerli üretimden oluşan, Türkiye’ye katkısı çok büyük ve dünyada bu konuda ilk sıralarda gelen bir mesleği tercih ettiğini belirten Taklacı, şunları kaydetti:

"Bu meslek biraz meşakkatli olabilir ancak kazandığınız ekmek helalinden olur, çok çalışırsanız karşılığını her zaman alırsınız. Sizler bu mesleğe gönül verdiğiniz müddetçe bu meslek sizlerin ve hatta belki çocuklarınızın kazanç kapısı olacak. Bu meslekte kendinizi geliştirirseniz, farklı tasarımlara imza atarsanız yüzlerce, binlerce kişinin istihdam kapısı olabilir, ülkenize büyük fayda sağlarsınız. Bizim geldiğimiz noktayı daha ileriye taşıyacak, Türk mobilyasını dünyada bir numara yapacaksınız."

Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yıldırım da "'Meslek lisesi memleket meselesi' derdik. Sadece Altındağ'da 8 bin öğrencimiz var. Bizler meslek liselerine gereken önemi vermeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Öğrenciler ve işverenler, kahvaltının ardından, Siteler'in hikayesini anlatan belgesel filmi izledi. Bu sektöre gönül vermiş ustaların hikayelerini de dinleyen katılımcılar, program sonrası hatıra fotoğrafı çektirdi.