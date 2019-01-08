Mobilyacıların başkanı Balcı oldu

08 Ocak 2019

ESRA ÖZARFAT

BURSA - 10’uncu Olağan Genel Kurul toplantısında tek listeyle gidilen seçimde üyelerin tamamının oyunu alarak başkanlığa seçilen Mustafa Balcı, dernek olarak meslek eğitimine yönelik çalışmalara öncelik vereceklerini söyledi. Balcı, mobilya sektörünün Türkiye’nin istihdam deposu sektörü olduğuna işaret ederek, üretim süreçlerinden tasarıma kadar tüm süreçlerde görev alan çalışanların niteliklerinin artırılması yönünde projeler geliştireceklerini, sektörün gençler tarafından tercih edilebilir bir sektör haline gelmesini hedeflediklerini söyledi.

Balcı, mobilya sektörünün Türkiye ekonomisine katma değer sağlayan, cari açığı azaltıcı etkisi bulunduğuna da vurgu yaparak, “Büyük, küçük tüm firmalarımızla sektörü birlik ve beraberlik içinde tutarak büyütmeyi ve Türkiye’nin 2023 hedeflerine en yüksek katkıyı koymayı hedefliyoruz” dedi.