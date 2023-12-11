Moralimiz yükseldi, hedef 2024’te ihracatta %10 artış

Gültepe şu değerlendirmede bulundu: “Küresel pazarlarda daralmanın devam etmesine rağmen ihracatımızın Ekim ayıyla birlikte artıya geçmesiyle moralimiz daha da yükseldi. 11 aylık ihracatta 232,9 milyar dolarla geçen yıla göre yüzde 0,7 artıdayız.

2023’ü inşallah yılı 255 milyar doların üzerinde, yani yeni bir rekorla kapatacağız. Hizmet ihracatında da 100 milyar dolarla bugüne kadarki en yüksek değere ulaşacağız. 2024’e ise ihracatımızı en az yüzde 10 büyütme hedefi ile başlayacağız. Ancak küresel pazarlarda önümüzdeki yılın ilk yarısı için de çok iyimser bir tablo görünmüyor. Örneğin OECD’nin son raporunda küresel büyümenin 2024’te yüzde 2,7’ye gerileyeceği tahmin ediliyor.

Ukrayna’nın ardından Gazze’de başlayan savaş da yakın coğrafyamızdaki belirsizlikleri artırıyor. Koşullar çok elverişli olmamakla birlikte biz elimizden gelenin en iyisini yaparak 2024’ü mümkün olan en yüksek performansla tamamlamak için var gücümüzle çalışacağız.“

Finansmana erişim önemli

Gültepe, değerlendirmesinde şöyle devam etti: “Daha çok üretim ve ihracat için yeni yatırım yapmamız, teknolojimizi yenilememiz gerekiyor. Elbette bütün bunları ancak uygun maliyetli finansmanla gerçekleştirebiliriz.

İhracatçılarımızın finansmana erişimini kolaylaştırmak için 2023’te çok önemli bir adım attık. Türkiye’nin ‘milli sermayeli ilk özel bankası’ unvanını elinde bulunduran Türk Ticaret Bankası’nı İGE A.Ş aracılığıyla ihracatçılarımıza kazandırdık. Elbette ihracatçımızın kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını da karşılamamız gerekiyor.

Finansmana erişim, Haziran’a kadar ihracatçı firmalarımız için büyük bir sorun oluşturuyordu. Seçimden sonra işbaşı yapan ekonomi yönetimi bu alanda önemli iyileştirmelere imza attı. Eximbank’ın kredi hacminin artırılmasının ardından reeskont kredilerinde günlük limit 300 milyon TL’den 3 milyar TL’ye çıkarıldı.”