MTB Başkanı Özdemir: Sağlıklı gıdaya erişim için üretimden lojistiğe güçlü bir yol haritası şart

Rapora göre 2025 yılında yaklaşık 645 milyon kişinin yeterli beslenemediğini, 2,1 milyar insanın düzenli ve güvenilir gıdaya erişemediğini belirten Özdemir, 2,7 milyar kişinin ise sağlıklı beslenmenin maliyetini karşılayamadığını aktardı.

Türkiye’nin gıdaya erişimde dünya ortalamasına göre daha iyi durumda olduğunu belirten Özdemir, sağlıklı beslenmenin maliyetindeki artışın ise önemli bir sorun olduğunu söyledi. Et, süt, meyve ve sebze gibi besin değeri yüksek ürünlerin maliyetlerinin artmasının tüketim tercihlerini etkilediğini ifade etti.

Depolama ve lojistik güçlendirilmeli

Gıda fiyatlarında üretim kadar üretim sonrası süreçlerin de belirleyici olduğunu vurgulayan Özdemir, taşıma, depolama ve işleme maliyetlerinin tüketici fiyatlarını artırdığını söyledi. Soğuk zincir, modern depolama ve lojistik yatırımlarının ürün kayıplarını azaltarak gıda enflasyonuyla mücadeleye katkı sağlayacağını belirten Özdemir, Mersin’in limanı ve lojistik altyapısıyla bu dönüşümde önemli bir merkez olabileceğini ifade etti.

Destekler sağlıklı beslenmeye yönelmeli

Tarımsal destekleme politikalarının yeniden ele alınması gerektiğini belirten Özdemir, sebze, meyve ve baklagillerin daha fazla teşvik edilmesinin üretim çeşitliliğini artıracağını ve bu ürünlerin tüketiciye daha uygun fiyatlarla ulaşmasını sağlayacağını söyledi. Araştırma-geliştirme ve üretim planlamasının da bu hedef doğrultusunda şekillendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Çiftçilerin üretimden pazarlamaya kadar çeşitli risklerle karşı karşıya olduğunu belirten Özdemir, özellikle küçük aile işletmelerinin finansmana erişiminin kolaylaştırılması ve teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması gerektiğini ifade etti.

Özdemir, “Türkiye, gıdaya erişim konusunda önemli bir başarı yakalamıştır. Ancak bu başarının kalıcı olabilmesi için üretimden lojistiğe, depolamadan destekleme politikalarına kadar bütüncül bir yaklaşım benimsenmelidir” dedi.