MÜSİAD, katma değerli yatırımlar için ‘Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’ kurdu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) 2015 yılından bu yana her iki yılda bir, ulusal ve uluslararası arenada prestijine değer katmak ve marka değerini yükseltmek adına düzenlediği MÜSİAD Vizyoner Zirvesi’nin bu yılki mottosu, “Biz’in Gücü” olacak. Kamu ve iş dünyasından üst düzey bir katılımın olacağı zirve ile iş dünyasının geleceği masaya yatırılacak.

MÜSİAD Vizyoner’23 zirvesiyle ilgili detayları açıklayan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, “Türkiye Yüzyılı hedefini gerçeğe dönüştürmek için MÜSİAD olarak kolektif gücü rasyonel bir şekilde her alanda yaşatabilmek için hazırladığımız yol haritasını 4 Kasım’da Vizyoner’23’te açıklayacağız” diye konuştu.

MÜSİAD Vizyoner’23’, bireysel yaşam odaklı günümüz dünyasında insanlar arasındaki bağlantıyı yeniden sağlamayı, karmaşık zorluklar ve sorunlarla dolu bir dünya üzere MÜSİAD Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kurduklarını açıkladı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) 2015 yılından bu yana her iki yılda bir, ulusal ve uluslararası arenada prestijine değer katmak ve marka değerini yükseltmek adına düzenlediği MÜSİAD Vizyoner Zirvesi’nin bu yılki mottosu, “Biz’in Gücü” olacak. Kamu ve iş dünyasından üst düzey bir katılımın olacağı zirve ile iş dünyasının geleceği masaya yatırılacak.

MÜSİAD Vizyoner’23 zirvesiyle ilgili detayları açıklayan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, “Türkiye Yüzyılı hedefini gerçeğe dönüştürmek için MÜSİAD olarak kolektif gücü rasyonel bir şekilde her alanda yaşatabilmek için hazırladığımız yol haritasını 4 Kasım’da Vizyoner’23’te açıklayacağız” diye konuştu.

MÜSİAD Vizyoner’23’, bireysel yaşam odaklı günümüz dünyasında insanlar arasındaki bağlantıyı yeniden sağlamayı, karmaşık zorluklar ve sorunlarla dolu bir dünyada, kolektif hareket yoluyla sorunlara çözümler bulmayı amaçlıyor.

Kolektif hareketi Türkiye’nin hedeflerine daha kolay ulaşmasını, ekonominin ve iş dünyasının, her zamankinden daha büyük işlere imza atmasını sağlayacak yol haritası olarak tanımlayan Asmalı, “Kolektif hareket bir memleket meselesidir” dedi.

“Türkiye Yüzyılı, Kolektifin Yüzyılı olacak”

Türkiye’nin ikinci yüzyılında gerçekleştirilecek ilk büyük iş adamları ve iş dünyası etkinliğinin MÜSİAD Vizyoner’23 olacağını söyleyen MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, yaptığı konuşmada, “Türkiye Yüzyılı hedefini gerçeğe dönüştürmek için MÜSİAD olarak kolektif gücü rasyonel bir şekilde her alanda yaşatabilmek için bir yol haritası hazırlayacağız.

Mevcut başarıları daha ileriye taşımak ve yeni hedeflere ulaşmak için iki aşamalı bir yol izlemeyi hedefliyoruz. Bu iki aşamadan birincisi MÜSİAD kendi içinde nasıl kolektif gücü gerçekleştirecek, sektör kurullarını nasıl kolektif güce dönüştürecek, üyelerine kolektif olma kültürünü nasıl yerleştirecek.

İkinci aşamaysa MÜSİAD olarak kamudan, iş dünyasına, girişimcilikten eğitime kadar toplumun tamamına kolektif olma kültürünün nasıl yayılabileceğine dair bir öneri niteliğinde “Türkiye için Kolektif Güç Hareketi” yol haritasını 4 Kasım’da Vizyoner’23’te açıklayacağız” diye konuştu.

2 trilyon dolar hedefi

Kolektif hareketin, Türkiye'nin geleceğini dönüştürme ve onu bölgede daha güçlü bir lider olarak konumlandırma potansiyeline sahip olduğuna dikkat çeken Asmalı, “Kolektif hareketi bir başarı katalizörü olarak kullanıp, Türkiye’yi dünyanın önde gelen ilk 10 ekonomisinden biri olarak konumlandırabiliriz.

Tüm bu iddiamızı bir hayal olarak sunmayıp, aksiyona geçip, kolektif gücümüze inanıp Türkiye’nin ihtiyacı olan yatırım sermayesine çeviriyoruz. Sizlere ilk defa MÜSİAD Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kurduğumuzu, MÜSİAD üyelerinin sermaye güçlerini birleştirip katma değerli yatırımlar için kaynak oluşturacağımızı ve ülkemizi 2 trilyon dolar gayrisafi millî hasılaya ulaştıracak çalışmalar için sorumluluk aldığımızı ilan ediyoruz” ifadelerini kullandı.