Mutlu işyerleri yüzde 144 kazandırdı

Çalışanların motive, işine bağlı ve enerjik olmalarını sağlayacak bir çalışma deneyimi geliştirerek, bireysel ve kurumsal büyümeyi destekleyecek bir yüksek performans kültürü oluşturmayı amaçlayan Happy Place to Work tarafından belirlenen Türkiye'nin En Mutlu İşyerleri listesinde yer alan 50 şirket, son altı ayda yüzde 144 kazandırdı. BIST 50 listesinin son altı aylık getirisi ise yüzde 85'te kaldı.

"Mutlu işyeri demek, yüksek kazanç demek"

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Prof. Dr. Türker Baş, “HPW (Happy Place to Work) 50 endeksine baktığımızda son altı ayda BIST 50'den neredeyse iki kat fazla kazandırdığını görüyoruz. Buradan da anlaşılıyor ki mutlu işyeri demek, yüksek kazanç demek. Dolayısıyla 2023 yılında şirketlerin çalışan mutluluğuna yönelik adımlar atması gerekiyor. Müşteriler kendilerini mutlu edecek markaları tercih ediyor ve sadece mutlu çalışanlara sahip şirketler müşterilerini mutlu edebiliyor” dedi.