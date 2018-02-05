Olpak: AB ilişkilerinde mart dönüm noktası

05 Şubat 2018

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "İş Dünyası Söyleşileri" kapsamında değerlendirmelerde bulundu.

Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın ekonomiye yansımalarına ilişkin görüşlerini paylaşan Olpak, iş dünyasının bu durumdan çok fazla etkilenmediğini söyledi.

Yabancı yatırımcının operasyon sonrasında Türkiye'ye bakışında bir değişiklik olmadığını anlatan Olpak, yabancı sermaye hareketlerinde, portföy yatırımlarında ya da kısa vadeli yatırımlarda ciddi bir dalgalanma yaşanmadığını dile getirdi.

"Bu yılı yüzde 6'ya yakın bir büyüme ile kapatırız"

Nail Olpak, uluslararası kurum ve kuruluşların Türkiye ekonomisine ilişkin tahminlerine yönelik değerlendirmelerde bulunarak, şunları kaydetti:

"Ekonomi bir beklenti yönetimidir. Bu beklenti doğru tanımlanmıyorsa, geçmişe yönelik istatistiksel bilgi veriliyorsa, olay bittikten sonra veriler yorumlanıyorsa bu iş dünyası için hiçbir anlam ifade etmez. Maalesef bu kurumlar, acabaları da akla getirecek bir çerçevede yanlış tahmin yapıyor. Bu kadar hata yapmak için, hata yapmaya uğraşmak gerek. Geçen yıl için Türkiye'nin yüzde 7'ye yakın büyümesi bekleniyor. Örneğin, Dünya Bankası Türkiye'nin 2017 büyümesini 5 kez revize ederek yüzde 6,2'ye getirdi. Eğer bu büyüme tahmini 2017'nin başında yapılsaydı çok değerliydi ama yıl bitmiş bana ne fayda.Ben toplamında yüzde 7'ye yakın büyümenin yaşanacağı bir yılın verdiği ivmenin etkisiyle, 2018 yılını yüzde 5'in üzerinde, yüzde 6'ya yakın bir büyüme ile kapatacağımızı düşünüyorum. Ocak ayında ihracatta rekor kırmış bir Türkiye'den bahsedebiliyorsak, demek ki ekonominin çarkları güzel bir şekilde dönebiliyor."

"KGF'nin kalıcı hale gelmesi önemli"

Geçen yıl hükümetin iş gücü piyasası, KOSGEB ve Kredi Garanti Fonu (KGF) gibi destekleri koordineli bir şekilde sağladığını belirten Olpak, KGF'nin kalıcı hale gelmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Olpak, KGF'de yöneticilerin çok proaktif davrandığını, bürokratik engel yaratmadığını ve süreci iyi yönettiğini vurgulayarak, bu paketin 2018'de büyümeyi ivmelendirmeye devam edeceğini ifade etti.

"İş dünyasının önceliği paradan para kazanmak olmamalı"

Dövizle borçlanmaya getirilen sınırlamaya yönelik de görüş bildiren Olpak, "Ben bu sınırlamanın tüketimde bir baskı yaratacağını düşünmüyorum. Bize iş adamı olarak, 'kur dalgalanmalarından korunmak için insanlar ne yapsın?' diye çok sorulmuştu. Finanstan para kazanan sektörü ayrı tutuyorum. Onların amacı, işi, paradan para kazanmak. Günlük dalgalanmalar bile onların bilançolarında çok etki yapıyor. Onların dışında üretmekten, ticaretten, alıp satmaktan kazanan iş dünyasının önceliği, paradan para kazanmak olmamalıdır.

Biz yıllar boyunca herkese dedik ki; 'Siz riskinizi azaltmak mı istiyorsunuz? Hangi para biriminden geliriniz varsa o para biriminden borçlanın.' Bu piyasanın altın kuralıdır. Şu anda hükümet diyor ki ben sizin bildiğiniz yazılı olmayan kuralı, yazılı hale getireceğim. Geçiş döneminde bazı sıkıntılar yaşanabilir ama 3-5 ay sonrasında sistemin oturduğunu göreceğiz. Ben bunun ekonomiye yansımasının olacağı, sorun yaşanacağı kanaatinde değilim. Sadece bireysel sıkıntılar olabilir" şeklinde açıklamada bulundu.

Kredi maliyetlerinin yüksek olduğuna işaret eden Olpak, "Bankacılık sektörü para kazanmalı, kendi içerisinde büyümeli, o büyümeyi de mevduat olarak getirmeli ama eğer bankacılık sektörünün büyümesi özel sektörün karlılık büyümesinin çok önünde gidiyorsa şapkayı ciddi ciddi önümüze koymakta fayda var." dedi.

"Orta Asya'nın, 2018 ve sonrası için çok önemli olduğunu düşünüyorum"

Olpak ayrıca, 2018 yılında iş dünyası için fırsatlar sunan pazarlara yönelik değerlendirmelerde bulunarak, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı olduğunu, ticaret payının yüzde 50'ler civarında bulunduğunu, bu seviyenin elde tutulması gerektiğini söyledi.

Mart ayında AB ilişkilerinde Türkiye için önemli pozitif gelişmelerin yaşanacağı beklentisini dile getireren Olpak, "İlk sinyali Fransa'dan geldi. Almanya hala hükümet kurma ile meşgul, o krizini çözemedi. O zamana kadar bunu çözerlerse bizim için dönüm noktası olur diye düşünüyorum." diye konuştu.

AB'de etkin olunamayan alanların üzerine gidilmesinin önem taşıdığına dikkati çeken Olpak, "Orta Asya'nın, 2018 ve sonrası için çok önemli olduğunu, iş adamları için ilave fırsatlar sunacağını düşünüyorum. Bu bölge oldukça önemli. Bir başka alan da Afrika. Kuzey Afrika'yı biliyoruz ama Sahraaltı Afrika'da ciddi fırsatlar var ve kar marjları da gerçekten iyi. Bir de Güney Amerika'ya biraz daha mesai ve zaman harcamamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Olpak, Afrika açılımının sonuçlarına ilişkin de görüşlerini paylaşarak, Sudan, Çad ve Tunus olmak üzere 3 ayaklı bir ziyaret gerçekleştirildiğini anımsattı.

Tunus'ta bir miktar hayal kırıklığı yaşandığını anlatan Olpak, Sudan ve Çad'da ise karşılıklı anlaşmalar imzalandığını, bekledikleri sonucu aldıklarını söyledi.

Kaynak: AA