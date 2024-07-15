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Olpak: Ülkemiz için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak 15 Temmuz'la ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Dünya Gazetesi
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Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak

Hain darbe girişiminin üze­rinden 8 yıl geçti. Ancak o karanlık gecede yaşadıklarımız milletçe hala hafızalarımızda ta­zeliğini koruyor. Türkiye’nin ge­leceğini kirli elleriyle boğmak is­teyen hain zihniyet, darbe kalkış­masıyla milletimizin iradesine ve demokrasimize göz dikmişti. Devletinin yanında olan güven­lik kuvvetlerimiz ve bu aziz va­tan uğruna ülkesini canı pahası­na koruyan milletimizin dünyaya örnek duruşu sayesinde geleceği­mize uzanan eller kirli emelleri­ne ulaşamadılar.

Kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz

15 Temmuz Demokrasi ve Mil­li Birlik Günü vesilesiyle ülkesi ve milleti için gözünü kırpmadan canını ortaya koyan tüm demok­rasi kahramanlarımızı bir kez da­ha saygı, rahmet ve minnetle anı­yoruz.

Türk iş dünyasının ‘Dün­yaya Açılan Penceresi’ ve ‘Kuzey Yıldızı’ olan Dış Ekonomik İliş­kiler Kurulu (DEİK) olarak, ülke­mize değer katan vizyonumuzla misyonumuz olan ‘Ticari Diplo­masi’ faaliyetlerimizi hızla sür­dürürken, üyelerimizden aldığı­mız güçle ülkemizi daha güzel bir geleceğe taşıma hedefiyle çalış­maya devam ediyoruz.

Yaklaşık 40 yıldır olduğu gibi DEİK olarak, Türk özel sektörü adına üstlen­diğimiz ticari diplomasi misyo­numuz gereği iş dünyamıza yeni ufuklar açan faaliyetlerimize de­vam edecek ve tüm dünyaya ya­yılmış 152 İş Konseyimizle kü­resel ticaretin kalbinin attığı her coğrafyada bayrağımızı gururla dalgalandırarak, hepimizin ortak değeri ülkemiz için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz.