Olpak: Ülkemiz için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak 15 Temmuz'la ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak
Hain darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti. Ancak o karanlık gecede yaşadıklarımız milletçe hala hafızalarımızda tazeliğini koruyor. Türkiye’nin geleceğini kirli elleriyle boğmak isteyen hain zihniyet, darbe kalkışmasıyla milletimizin iradesine ve demokrasimize göz dikmişti. Devletinin yanında olan güvenlik kuvvetlerimiz ve bu aziz vatan uğruna ülkesini canı pahasına koruyan milletimizin dünyaya örnek duruşu sayesinde geleceğimize uzanan eller kirli emellerine ulaşamadılar.
Kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle ülkesi ve milleti için gözünü kırpmadan canını ortaya koyan tüm demokrasi kahramanlarımızı bir kez daha saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz.
Türk iş dünyasının ‘Dünyaya Açılan Penceresi’ ve ‘Kuzey Yıldızı’ olan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) olarak, ülkemize değer katan vizyonumuzla misyonumuz olan ‘Ticari Diplomasi’ faaliyetlerimizi hızla sürdürürken, üyelerimizden aldığımız güçle ülkemizi daha güzel bir geleceğe taşıma hedefiyle çalışmaya devam ediyoruz.
Yaklaşık 40 yıldır olduğu gibi DEİK olarak, Türk özel sektörü adına üstlendiğimiz ticari diplomasi misyonumuz gereği iş dünyamıza yeni ufuklar açan faaliyetlerimize devam edecek ve tüm dünyaya yayılmış 152 İş Konseyimizle küresel ticaretin kalbinin attığı her coğrafyada bayrağımızı gururla dalgalandırarak, hepimizin ortak değeri ülkemiz için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz.