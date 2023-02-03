Orta gelir tuzağından hedef odaklı politikayla kurtuluruz

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Şubesi 25. Olağan Genel Kurulu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ankara Valisi Vasip Şahin ile iş insanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Genel Kurulda bir konuşma yapan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı, MÜSİAD'ın yurt içi ve yurt dışında işbirliklerinin geliştirilmesine öncülük ederek Türkiye ekonomisine katkı verdiğini söyledi. Ankara'nın başta katma değerli sanayi ürünleri olmak üzere, çok önemli sanayi ve üretim merkezi olduğunu belirten Asmalı, Ankara'nın 2022'de de en fazla ihracat yapan 5'inci il olduğunu kaydetti.

“3. Arap Zirvesi Gaziantep’te”

Asmalı, Ankara'nın ekonomi, ticaret ve sanayisinin gelişmesi için çalışmaya devam edeceklerini ifade ederek, "2023’e hızlı bir tempoyla başladık. Bu sene içerisinde yapacağımız birçok faaliyet var. Geçen yıl Gaziantep'te yaptığımız 2. Türk-Arap İş Adamları Zirvesi'nin 3’üncüsünü Konya'mızda 5-7 Mayıs'ta yapacağız.

Burada 40 ülkeden 2 bini aşkın iş adamını buluşturmayı hedefliyoruz. Bunun yanında Suudi Arabistan'a bir iş gezimiz olacak. Genç iş adamlarımızın uluslararası girişimcilik kongresi var. Sınır güvenliği fuarımız var" dedi.

Son haftalarda İslam dünyasını üzen gelişmelerin yaşandığına dikkati çeken Asmalı, İsveç, Hollanda ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları kınadı. Asmalı, Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında devreye alınan politikalar sayesinde ekonomide gelişim ve dönüşümlerin yaşandığını belirterek, "Bu maksatla yapılan özel sektör yatırımları ve ihracatın ekonomik büyümeye verdiği katkı da kayda değer bir artış var.

Uzun vadeli hedeflere elbette ki bir anda ulaşmak mümkün değil. Seçici, hedef odaklı politikalar uygulamaya devam ettiğimiz ve elbette ki sabır gösterdiğimiz takdirde güçlü reel sektörüyle birlikte Türkiye'nin, orta gelir tuzağından kurtulacağına olan inancımız tamdır" ifadesini kullandı. MÜSİAD Ankara Başkanı Hasan Fehmi Yılmaz da Ankara'yı yükseklere taşımak için söz verdiklerini hatırlatarak, bu kapsamada sadece şehrin sorunlarına çözümler geliştirdiklerini kaydetti.

“Koridordan 690 gemi geçti”

Genel kurulda konuşan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de salgın ve Rusya-Ukrayna savaşıyla dünyanın konuştuğu en önemli gündem maddesinin gıda olduğunu söyledi. Kirişci, "Gıdanın elde edildiği yer tarım ürünleridir. Bu çerçevede gıda milliyetçiliği denilen bir kavram artık lügatimizde yer almaya başlamıştır.

O kendine yeterli olduğunu ifade eden ülkelerin bir anda ihracat yasaklarını nasıl hayat geçirdiklerine bütün dünya şahit olmuştur” dedi. Dünyanın her ülkesinin Türkiye kadar şanslı olmadığına dikkati çeken Kirişci, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimleriyle açılan Tahıl koridoru ile emtia fiyatlarında bir rahatlama yaşandı. Bu koridordan geçen toplam gemi sayısı 690 ve buradan geçen tahıl başta olmak üzere gıda ürünleri miktarı da 19,1 milyon ton" diye konuştu.

UGİK'23'e 1.500 genç iş insanı katılacak

Genç MÜSİAD, 2 yılda bir düzenlediği ve bu yıl 8'incisini yapacağı Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi'ni (UGİK'23), “Başlangıcın Sonu” mottosuyla, 23 Şubat tarihinde İstanbul'da gerçekleştirecek. MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, UGİK'23'ün Türkiye ekonomisine ciddi katkılar sunmasını temenni ettiklerini belirtti. UGİK'e bugüne kadar 70'den fazla ülkeden 5 bin 500 kişinin katıldığını kaydeden Asmalı, bu sene kongreye 1.500'den fazla genç iş insanının katılımını beklediklerini söyledi.

Genç MÜSİAD Başkanı Yunus Furkan Akbal ise bugün Türkiye'de 57, dünyada ise 32 temsilcilik ile günden güne teşkilat yapılanmasını artıran küresel bir gençlik platformu haline geldiklerini söyledi. Akbal, Genç MÜSİAD'ın UGİK ile küresel iş dünyası ekosisteminin paydaşlarına yeniliklere entegrasyon sağlama, faaliyet gösterdikleri alanda liderlik iç görüsü geliştirmeye yönelik çalışmalar yürüttüğünü belirterek, "Bu yıl 8'incisini düzenleyeceğimiz UGİK'23'ü 'Başlangıcın Sonu' mottosu ile gerçekleştireceğiz. Artık yeni bir başlangıcın kapısını aralıyoruz. UGİK'23'te dünyaya açılan o kapıdan geçmenin yollarını arıyoruz" ifadelerini kullandı.