OYAK’tan tarıma stratejik yatırım

OYAK Grubu Şirketlerinden HEKTAŞ’ın 2017 yılında bünyesine kattığı Ferbis Tarım, bitki koruma pazarındaki konumunu güçlendirecek bir yatırıma imza attı. Ferbis’in Niğde’nin Bor ilçesindeki fabrikasına yapılan yatırımla yıllık üretim kapasitesi 39 bin tona çıkacak. Fabrikaya kurulan yeni tesis, yeni herbisit üretim hattı ve depolama amaçlı kullanılacak.

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, OYAK’ın son yıllarda ortaya koyduğu vizyon ve sürdürülebilir büyüme stratejisiyle yurt içinde ve yurt dışında yatırımlara devam ettiklerini söyledi. Türkiye’nin ve faaliyet gösterdikleri sektörlerin ihtiyaçlarını analiz edip ‘doğru alanda doğru yatırım’ yaparak katma değerli üretim hedeflediklerini vurgulayan Erdem, bunun en son örneğinin Ferbis yatırımı olduğunu kaydetti.

“HEKTAŞ ile birçok projeye imza atacağız”

Erdem, Türkiye’de tarım sektöründe 67 yıllık deneyime sahip olan HEKTAŞ’ın yenilikçi vizyonuyla sektöre öncülük ettiğini belirterek, “Yedi yıl önce HEKTAŞ’ın sloganını ‘Akıllı tarımın öncüsü’ olarak belirledik. Tarımın her alanında fark yaratan akıllı projelerle üreticilerimizin katma değerli üretim yapmalarını ve ihtiyaç duydukları her alanda yanlarında olmayı hedefledik. Türk tarımının gururu HEKTAŞ, verimli tarımın yenilikçi yüzü Ferbis yatırımıyla üreticiye destek olacak, bitki koruma alanındaki pazar gücünü artıracak, bölge için de istihdam yaratmaya devam edecek. HEKTAŞ ile önümüzdeki dönemde Tarım 5.0’a kapı açacak birçok projeye imza atmayı hedefliyoruz” dedi.

6 yılda üretim kapasitesi 6 kat arttı

Niğde’nin Bor ilçesinde toplam 24 bin metrekarelik alanda üretime devam eden Ferbis, Çukurova ve GAP bölgesine yakınlığı nedeniyle avantajlı bir konumda. Ürün çözümlerini ve dağıtım kanallarını artırarak, kısa zamanda pazarda güçlü büyüyen Ferbis, HEKTAŞ bünyesine katıldıktan sonra pazar payını yüzde 0,05’ten yüzde 8’e çıkarttı. Türkiye’nin zirai ilaç pazarındaki en nitelikli üretim alanlarından birine sahip olan firma, hızlı ve kaliteli büyüme performansı sayesinde 6 yılda üretim kapasitesini 6 kat artırarak yıllık 18 bin 500 tona yükseltti.

Marka dönüşümüyle eş zamanlı olarak tesis yatırımlarına hız veren Ferbis, 2023’ün üçüncü çeyreğinde üretim kapasitesini 39 bin tona, yani 6 yılda 12 katına çıkarmayı hedefliyor.

10 satış noktası 500’e ulaştı

Bugün üç bölge müdürlüğü aracılığıyla Türkiye’nin tarımsal üretim yapılan her noktasına ürün ve hizmetlerini götüren Ferbis, satın alındığı dönemde 10 olan satış noktası sayısını bugün 470 perakende, 14 özel kurum, 14 toptan ve 2 distribütör olmak üzere toplamda 500’e çıkarttı.

Verimlilik odaklı ulaşılabilir bitki koruma çözümlerini üreticilerle buluşturan Ferbis, artan üretim kapasitesi ve genişleyen ürün portföyüyle yurt içinin yanı sıra KKTC, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Gürcistan gibi yakın coğrafyalarda ihracat fırsatlarını da değerlendirecek.

Ürün portföyü her geçen gün artıyor

Ar-Ge çalışmalarıyla ürün portföyünü her geçen gün daha da genişleten Ferbis, başta iklim koşullarının etkisi ile ortaya çıkan pazarın değişken beklentileri ve ihtiyaçlarına etkin şekilde çözümler sunuyor, bünyesindeki uzman ziraat mühendisi kadrosuyla da sahada üreticilere teknik destek sağlıyor.

Ferbis, bitki koruma ve bitki gelişim düzenleyici ürünleri dışında önümüzdeki dönemde özellikle mineral yağlarla ilgili ürünlerle, herbisit ve insektisit ürünlerine yeni formülasyonlar ekleyerek ürün çeşitlendirmesine gitmeyi planlıyor.