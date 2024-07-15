Özgener: Hepimizin en kıymetli hazinesi Cumhuriyettir

Bizler özgürlüğü ve bağım­sızlığı için çok önemli mü­cadeleler verip, bedeller ödeyen bir milletin evlatlarıyız. Bun­dan 100 yıl önce Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından ge­lecek nesillere armağan edilen, “milli irade” ile yönetilen Cum­huriyetimiz, hepimizin en kıy­metli hazinesi.

Milli mücade­lemizin en önemli kazanımla­rından biri olan “demokrasi” yi hedef alan, Fetullahçı Terör Ör­gütü'nün, 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirdiği girişimin üze­rinden 8 yıl geçti. Ülkemiz uğ­radığı bu hain saldırıya en güzel karşılığı, tek bir vücut haline ge­len halkımızın kararlı duruşuy­la verdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzü kutla­dığımız bu anlamlı günde, Tür­kiye Cumhuriyeti'nin sonsu­za dek koruyucusu olacağımızı bir kez daha belirtmek isterim. Demokrasi mücadelemizde verdiğimiz tüm şehitlerimi­ze Allah'tan rahmet diliyor, bir daha böyle kayıplar yaşanma­masını temenni ediyorum.