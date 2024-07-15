Özgener: Hepimizin en kıymetli hazinesi Cumhuriyettir
İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener 15 Temmuz için değerlendirme yaptı.
Bizler özgürlüğü ve bağımsızlığı için çok önemli mücadeleler verip, bedeller ödeyen bir milletin evlatlarıyız. Bundan 100 yıl önce Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından gelecek nesillere armağan edilen, “milli irade” ile yönetilen Cumhuriyetimiz, hepimizin en kıymetli hazinesi.
Milli mücadelemizin en önemli kazanımlarından biri olan “demokrasi” yi hedef alan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün, 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirdiği girişimin üzerinden 8 yıl geçti. Ülkemiz uğradığı bu hain saldırıya en güzel karşılığı, tek bir vücut haline gelen halkımızın kararlı duruşuyla verdi.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzü kutladığımız bu anlamlı günde, Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza dek koruyucusu olacağımızı bir kez daha belirtmek isterim. Demokrasi mücadelemizde verdiğimiz tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, bir daha böyle kayıplar yaşanmamasını temenni ediyorum.