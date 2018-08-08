Palamut: Yerlilik ve millilik vurgusunu gönülden destekliyoruz

08 Ağustos 2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 100 günlük eylem planına iş dünyasından destek gelmeye devam ediyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan CPM Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Recep Palamut, “Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu yerlilik ve millilik vurgusunu gönülden destekliyoruz. Bizler yerli şirketler olarak ülkemizin gücüne, TL üzerinden satışlar yaparak destek oluyoruz. Verimlilik odaklı bir büyümeye ihtiyacımız olan bu günlerde, açıklanan eylem planı için herkesin hassasiyet göstereceğini düşünüyoruz. Biz uzun zamandır ülkemizin en güçlü 10 ekonomiden biri olma hedefine ulaşması için ülkemizin verimliliğinin artması gerektiğini ve bunun da yolunun bilişim sektöründen geçtiğini anlattık. Büyüyen Türkiye ekonomisinde en büyük paya sahip sektörlerin başında bilişim sektörü geliyor. 2023 hedefimize emin adımlarla ilerlerken, Türkiye’ye hizmet eden büyük şirketlerin içinde bulunduğumuz konjonktürde yerli yazılım kullanarak ekonomiye dolaylı yoldan destek olmaları gerekiyor ve bu önemli süreçte döviz ile değil TL ile ticaret anlayışını benimsemeleri gerekiyor” dedi.

KOBİ’lerin dijitalleşmesi döviz ve enflasyonda düşüşü etkiler

Türkiye’nin verimli üretim politikasında KOBİ’lere de büyük sorumluluklar düştüğünü belirten Recep Palamut; “Bu noktada KOBİ’lerin dijitalleşerek daha rekabetçi bir pozisyon alması, hem ülke verimliliği açısından hem kendi verimlilikleri açısından oldukça önemli. Dövizin ve enflasyonun düşmesi için KOBİ’lerin dijitalleşmesi gerekmekte. Günümüzde genellikle büyük sanayi şirketleri için gündeme gelen dijital endüstri uygulamalarının, farklı modellerle küçük ve büyük ölçekli şirketler açısından da erişilebilir hale geldi. Bu dijitalleşme ile rekabet etmeye başlayan KOBİ'lerin üretim ve istihdamı artacağı için dövizde ve enflasyonda buna bağlı olarak düşüşlerin göze çarpacağını söyleyebilirim” dedi.