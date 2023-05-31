Rifat Hisarcıklıoğlu’ndan 'Ekonomi Şurası’ yapalım önerisi

Hisarcıklıoğlu, ülkeyi daha ileriye taşımaya hazır olduklarını belirterek şunları kaydetti: “Bunu mümkün kılmak için başta finansmana erişim olmak üzere karşımıza çıkan zorlukları sizinle paylaşmak istiyoruz. Sizin çözüm odaklı yaklaşımınızın iş dünyamıza büyük moral vereceğine inanıyoruz.

Bunun için de yine sizin liderliğinizde ve uygun göreceğiniz bir tarihte, yaşadığımız sıkıntıları aktarabileceğimiz TOBB Ekonomi Şurası’nın düzenlemesini takdirlerinize arz ederiz.” Oda ve borsa başkanlarının, sadece günü kurtarmak, mevcutla yetinmek gibi bir anlayışta asla olmadıklarını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Hep daha fazla üretim, yatırım, istihdam ve ihracat için çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz.

Her alanda yeni ve çok daha büyük hedeflere ulaşmak için gayret gösteriyoruz” yorumu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimin hemen ardından TOBB’a yaptığı bu ziyaretin, iş dünyası açısından önemine işaret eden Hisarcıklıoğlu, “Önceki 21 yılda olduğu gibi aynı azimle ve inançla çalışmayı sürdüreceğinizi biliyoruz. Reformcu ve icracı vizyonunuzla ülkemize yeni başarılar yaşatacağınıza inanıyoruz” diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iş hayatından geldiğine, üretim ve ticaretin zorluklarına vakıf olduğuna vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın reel sektörden gelmiş biri olarak hep özel sektörün yanında yer aldığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, Erdoğan’ın saatler süren toplantılarda sektörün sorunlarını dinlediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde iş ve yatırım ortamını kolaylaştıran, iş insanlarının üzerindeki yükleri azaltan pek çok düzenlemenin hayata geçirildiğini belirten Hisarcıklıoğlu, “Tarihi bir başarı elde ettiğimiz yerli ve milli otomobil hayalimiz, yine sizin vizyonunuz ve himayenizde gerçeğe dönüştü” dedi. Ülkenin daha güçlü, daha zengin, daha müreffeh olması için üreteceklerini ifade eden Hisarcıklıoğlu, devletin kendilerine vereceği her görevde Türk özel sektörü adına çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.