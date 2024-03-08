“Rol değil statü verilmeli”

Güneş DOĞDU SOYLU

Kadınların Türkiye’de çalışma hayatında bir rolünün olduğunu ancak statüsünün olmadığını ifade eden Akkaya, “Kadınlar öncelikle eş sonra anne oluyor. Aile düzenini kurduktan sonra iş hayatına başlayabiliyorlar. Erkeklerden 10- 15 yıl sonra iş hayatına girebilen kadınların, daha çok statüsü olması gerekiyor. Halbuki kadının siyasette, ticarette, meclislerde her alanda daha fazla yer alması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

“Statü sorunu yüzünden girişimci kadın yok”

Kadınların çalışma hayatının her alanında var olduklarını ancak statü sorunu olduğunu dile getiren Hülya Akkaya, “Türkiye’de kadınların çalışma hayatında rolü var ancak statüsü yok. Hukukta, finansta, sağlıkta, kamuda bir çok yerde kadın var ama girişimci kadın yok.

Her yerde çalışıyorlar ama girişimci kadın sayısı çok az. İdeal bir girişimci kadın olma yaşı 30 -35 . Bu süreçten sonra donanımını kullanarak iş hayatına atılabiliyor. Kadının çalışma hayatında daha çok statüsü olması lazım” diye konuştu. Kadın girişimciler için kredi ve teşviklerin önemine de değinen Hülya Akkaya, şunları kaydetti: “Kadın için finansa ulaşım çok değerli.

Finansla ulaştıktan sonra doğru kullanım daha da önemli. Çünkü finansla ulaşabilmek için adına kayıtlı mülkün bulunması gerekiyor. Kadınlara öncelikle tavsiyem kendilerini tanımaları yönünde. Yani neye yatkınlar, becerileri hangi yönde önce bunu tespit etmeleri gerek. Elleri hamuru da şekillendirir, tüm dünyayı da. Yeter ki istesinler.”