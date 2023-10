Sanayiciler, vize ve Gümrük Birliği için acil çözüm bekliyor

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, ekim ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, sanayicilerin ivedilikle vize ve gümrük birliğinin güncellenmesini beklediğini söyleyerek, Avrupa’nın Türkiye’nin öneminin farkında olduğunu ifade etti.

Yorgancılar, “Gerek pandemi dönemindeki tedarik imkânı, gerekse Rusya-Ukrayna savaşındaki tahıl koridoru girişimleri, Türkiye’ye karşı oldukça olumlu bir yaklaşıma sebep oldu. Aralık 2023’te yeniden üst düzey diyaloglar başlayacak. İlgili bakanlarımızın istişareleri olacak. Ümit ediyorum ki, bu görüşmeler olumlu çıktılarla sonuçlanacaktır. Çünkü özellikle de biz sanayicilerin ivedilikle çözüm beklediği vize ve Gümrük Birliği’nin güncellemesi konuları masada bekliyor” dedi.

“AB’nin bize bakışı “too poor, too big, too muslim”

Vize serbestisi için ön koşulan 72 kriterin büyük bir kısmının resmi olarak Türkiye tarafından yerine getirildiğinin altını çizen Yorgancılar, buna rağmen sanayicilerin ve çalışanlarının fuar organizasyonlarına dahi gitmekte zorlandıklarını belirtti. Sanayicinin vize için aylarca bekledikten sonra 5-10 günlük vizeleri ancak alabildiğini belirten Yorgancılar, “Elbette bunun altında yatan çok önemli sebepler var. Bunların başında da yasal olmayan yollardan AB’ye olan geçişlerin artmış olmasıdır.

Diğer yandan, vize alıp giden sonra iltica eden, 90 gün sınırını aşarak AB ülkelerinde kaçak yaşamaya devam eden 175 bin kişi, AB siyasetinde artan sağ eğilim ve son olarak da İsrail-Gazze savaşı. Baktığımızda, gerekçeler sağlam görünse de, iş insanları olarak bizlerin de gerekçemiz sağlam ve iş yapmak istiyoruz. O nedenle, bu süreçte resmi olarak kurulan her diyalog, Dünya Odalar Federasyonu başkanlığı gibi temsiller çok büyük önem taşımaktadır. Dileriz, yakın zamanda olumlu sonuca ulaşırız. Yunanistan’ın kapıda vize uygulamasından bahsediliyor ancak, yeterli değil tabi ki.

AB’nin bize bakışı her ne kadar: “too poor, too big, too muslim” şeklinde olsa da, bu sorunları aşmak için üslup, akıl, ikna ve uygun ortamı sağlamak zorundayız. Çünkü her iki tarafında birbirine kapıları tamamen kapama lüksü bulunmamaktadır. Ancak, yeni bir göç dalgasını ne ekonomik, ne de sosyal olarak karşılayabilecek durumda olmadığımızın özellikle de altını çizmek isterim” dedi.